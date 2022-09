Fiscal que investiga los incidentes en clásico aseguró que hinchas de Nacional entraron al GPC la noche previa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Romano, quien lleva adelante la investigación de los incidentes relacionados al clásico entre Nacional y Peñarol disputado en el Gran Parque Central, aseguró que la noche previa al encuentro ingresaron cerca de 20 hinchas al escenario deportivo.

"Fueron autorizados por Nacional e ingresaron supuestamente a limpiar una zona donde había leyendas alusivas al rival", expresó Romano en rueda de prensa.

Cabe recordar que los hinchas de Peñarol denunciaron en redes sociales que al ingresar a la tribuna Héctor Scarone del estadio de Nacional se encontraron con paravalanchas, tejidos y escalones engrasados.

"Gran parte de esos 20 colgaron pasacalles. Uno aludiendo a un hincha de Peñarol fallecido y otro que inmediatamente los partidos de Peñarol descolgaron", agregó.



Romano, como ya lo hizo en otras ocasiones, dio a conocer su parecer sobre la seguridad de los clásicos ante la posibilidad de que se disputen dos por Copa AUF Uruguay: "No creo que estén dadas las condiciones para que se jueguen dos clásicos con parcialidad rival".



"Se está haciendo un drama de que un fiscal esté opinando cuando en Argentina hace nueve años que se juega sin parcialidad rival y se vio en el Boca-River el domingo. Hay nueve fiscales especializados en violencia en el deporte y así mismo se siguen ocasionando hechos de violencia, podrá ser diferente en Argentina, pero acá todo llega", remarcó.

Por su parte el presidente de Nacional manifestó este miércoles en "100% Deporte" (Sport 890) que "no hay ninguna prueba de que fue Nacional el que engrasó los para avalanchas".



Respecto a las declaraciones de Romano, sentenció: "Cuando me enteré que había leyendas con violencia, mandé a pintar todo. Del engrasado no hay ninguna prueba de que fue Nacional. Me hago cargo de lo que se comprueba".



Asimismo Fuentes indicó que "Nacional se hace responsable de las cosas que hace" y que "no hay ninguna prueba evidente de quien engrasó la tribuna donde estaba la parcialidad de Peñarol".



La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analiza sancionar tanto a Nacional como Peñarol con dos o tres partidos sin público en sus estadios a raíz del ingreso de bengalas, banderas alusivas a muertes, baños rotos, el ingreso de una gallina gigante en la tribuna de Peñarol, la grasa en los paravalanchas que estaba colocada en la tribuna visitante y los proyectiles que volaron de un lado al otro.