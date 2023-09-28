¡Qué trío! Messi tuvo una visita de lujo en Miami y posó en el vestuario con él y David Beckham

Redacción El País

Si se piensa en los mejores jugadores de la historia del fútbol los nombres de Lionel Messi y Zinedine Zidane están entre los puestos más altos y esta semana Miami los reunió.

El astro argentino no pudo jugar la final de la US Open Cup que su equipo, Inter Miami, perdió ante el Houston Dynamo por 2 a 1, pero sí compartió un momento en el vestuario con las visitas de lujo del exseleccionado y actual entrenador francés, Zidane.

En una imagen compartida por David Beckham en sus redes sociales se ve a los dos exjugadores y al campeón del mundo muy sonrientes. Para describir la imagen, el inglés se limitó a poner: "Lo mejor de lo mejor".

Zizou llegó el miércoles a Miami y fue directo al partido de Las Garzas. Este jueves,el mismo compartió la imagen junto a los otros dos futbolistas, aunque en su caso no incluyó una descripción.

Desde su retiro, el futbolista francés se dedicó a trabajar como entrenador en Real Madrid, donde estuvo a cargo del filial Castilla y hasta 2021 estuvo en el primer equipo. Zizou lleva más de dos años sin dirigir, sin embargo en un evento de la Fórmula 1, donde fue presentado como embajador de la escudería francesa propiedad de Renault, Alpine, aseguró que su etapa en el fútbol aún no ha culminado y que volvería a dirigir.

Por su parte, Messi se recupera de una lesión y su participación en los próximos encuentros de la MLS y Eliminatorias aún están en duda. En Argentina especulan con el tiempo que llevará su recuperación dado que el equipo rosado no publicó un parte médico oficial para aclarar la situación.