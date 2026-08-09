Qué partidos se juegan hoy, domingo 9 de agosto, por la primera fecha del Torneo Clausura, hora y dónde verlos

Danubio tiene prohibido tropezar. Es más, está obligado a ganar para salir —momentáneamente— de la zona de descenso. Volverá Gustavo Matosas como DT de la Franja, tras la salida de Leonardo Ramos.

A su vez, se le suma que justo tiene enfrente un rival directo en su lucha por mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo, que es Cerro.

Danubio viene de una racha de nueve partidos sin poder sumar de a tres y la última vez fue el pasado 25 de abril cuando derrotó 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura. Ese día, Matosas estaba en el banco de los suplentes de la Franja completando un interinato luego de que fuera cesado el entrenador argentino Diego Monarriz.

Gustavo Matosas como entrenador de Danubio. Foto: Archivo El País

Del otro lado, los de Alejandro Cappuccio llegan a Jardines con la meta de dar el golpe y sumar tres unidades vitales. De lograrlo pasarán a Danubio y saldrán de la zona de descenso transitoriamente. Esto último se confirmará dependiendo de cómo salga Wanderers, que también juega hoy.

El Bohemio es el último equipo que no estaría bajando a la B con 66 puntos, lo sigue la Franja con 65 y luego está el Villero con 64.

Danubio vs. Cerro

Hora: 11:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Héctor Bergaló y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto: Federico Modernell.

VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Joaquín Trasante, Mateo Peralta; Hugo Silveira, Bautista Tomatis. DT: Gustavo Matosas.

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Alejo Macelli, Agustín Miranda; Cristian Barros, Brahian Alemán, Alejandro Severo. DT: Alejandro Cappuccio.

Quiere aprovechar el envión del Torneo Inrermedio

Fue un golpazo la caída 5-1 ante Peñarol por la final del Torneo Intermedio, pero Wanderers sabe que el segundo certamen del año le sirvió para sumar unidades y, por primera vez en el año, salir del descenso.

El equipo de Mathías Corujo visita el Franzini para medirse ante Defensor Sporting con el fin de ganar y no depender de nadie para seguir afuera de la parte roja.

El violeta de Mauricio Larriera no tuvo el mejor Torneo Intermedio: finalizó en la séptima posición de la Serie A con seis puntos. Lo positivo fue que lo cerró con una victoria y ahora querrá arrancar el Torneo Clausura por esa senda.

El último partido de la jornada se dará en el Gran Parque Central cuando Nacional reciba a Boston River con el afán de sumar tres puntos importantes en su lucha por la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Defensor Sporting vs. Wanderers

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca.

Cuarto: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes y Martín Soppi.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Paul de los Santos, Axel Frugone; Nicolás Wunsch, Germán Barrios, Martín Rabuñal, Nicolás Medina; José Neris, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Santiago Benítez, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, Nicolás Queiroz, José Alberti, Luciano Cosentino; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

