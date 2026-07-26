Qué partido se juega hoy, domingo 26 de julio, por la sexta fecha del Torneo Intermedio, hora y dónde verlo

Es una visita de riesgo la que tendrá Racing este domingo porque nunca es fácil ir a jugar al Estadio Tróccoli para poder enfrentarse con Cerro. No obstante, el vigente campeón del Torneo Apertura sabe que no ha tenido el mejor andar en la Serie A del Torneo Intermedio y necesita cambiar la pisada.

El equipo que dirige técnicamente Cristian Chambian solo consiguió una victoria en el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, fue 1-0 contra Cerro Largo en la primera jornada en el Parque Roberto, y luego cosechó cuatro empates.

A raíz de esto y de las victorias de Peñarol y Deportivo Maldoando, la Escuelita de Sayago dejó la punta de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya a manos del conjunto fernandino y del elenco Mirasol. Por lo tanto, tiene en claro que debe sumar los tres puntos en la Villa del Cerro para no perder pisada en la acumulada.

Es más, si los Cerveceros logran quedarse con los tres puntos ante los dirigidos por Alejandro Cappuccio volverán a la cima de la acumulada de la Liga AUF Uruguaya 2026, ya que pasarían a tener 41 puntos, mientras que el conjunto del interior del país y el equipo de Diego Aguirre quedarían con 40 unidades.

La situación de Cerro

Jairo Amaro en Cerro.

Foto: Ignacio Sánchez | El País





Parecía que la temporada iba a ser cuesta arriba para Cerro, hundido en el descenso y —para peor— los equipos que vinieron de la Segunda División Profesional sumaron muchos puntos y están lejos de la zona caliente.

Sin embargo, el conjunto albiceleste logró una gran victoria la fecha pasada al doblegar 2-1 a Liverpool en el Parque Viera y, tras la caída de Danubio ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, está a tres puntos del último equipo que no estaría perdiendo la categoría, la Franja.

Por esto es que el duelo ante Racing en el Luis Tróccoli tiene tinte de clave para el elenco que conduce técnicamente Alejandro Cappuccio.

Cerro vs. Racing

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez.

Cuarto: Kevin Fontes.

VAR: Daniel Rodríguez y Alberto Píriz.

Cerro: Yonatan Irrazabal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez, Nahuel Arena; Brahian Alemán, Agustín Miranda, Rodrigo Mederos; Cristian Barros, Matías Ocampo. DT: Alejandro Cappuccio.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Elías Bentancor, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Juan Bosca, Álex Vázquez, Rodrigo Dudok; Sebastián Da Silva, Tomás Habib. DT: Cristian Chambiabn.