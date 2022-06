Pumita Rodríguez: el sueño de jugar en Nacional, por qué lo prefirió antes que a Peñarol y qué jugador lo sorprendió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Luis “Pumita” Rodríguez es una pieza importante en el Nacional de Pablo Repetto. En diálogo con Ovación contó cómo se dio su llegada al club, qué significa a título personal jugar en el equipo del que es hincha y cuáles son los objetivos que se trazan para el resto de la temporada.

¿Fue complejo adaptarse a la idea de un nuevo entrenador con tantas incorporaciones en el equipo?

- Fue un arranque un poquito difícil porque había muchos jugadores nuevos sumado a la idea de un entrenador; ahora el grupo está afianzado, se siente cómodo y siempre tiene la mejor alegría para entrenar. Eso está buenísimo porque sube el nivel de cada uno de nosotros.

¿Qué virtudes destacás en el trabajo de Pablo Repetto?

- Pablo fue inculcando su idea, transmitiendo la intensidad que quería, con juego por las bandas; luego fue hablando con cada uno sobre lo que quería, que eso es importante también, y después el tema grupal que se trabaja y es fundamental en el equipo. Se armó un gran grupo, con compañeros que son espectaculares. Yo llegué este año y me recibieron con los brazos bien abiertos.

En las charlas mano a mano con el DT, ¿qué consejos te ha dado?

- Repetto me habla sobre el tema de la agresividad y estar cerca del delantero, que quizá sea lo que más me cuesta en el tema de la marca. En ese sentido siempre me lo recalcó.

¿El debut con Defensor por el Intermedio fue una buena vara con la que medirse para saber dónde están parados?



- Sí, los partidos con Defensor, Danubio o Peñarol son encuentros que quizá te miden para saber cómo estás porque son muy parejos, pero valen igual, los mismos tres puntos que cualquier otro partido porque si querés salir campeón y pelear cosas importantes capaz que perdés con un rival de esos, ganas todos los demás y sin dudas vas a terminar peleando el campeonato.

¿Cómo evaluás el rendimiento colectivo en ese último partido?

- Al equipo lo vi muy bien. Habíamos tenido una derrota con Danubio que nos pegó duro, pero la parte de grupo fue lo que lo superó y entramos a ese partido como si fuera el último para lo que viene del Intermedio, que queremos pelearlo y ganarlo.

¿De qué forma trabajaron esa unión de grupo tras la caída con Danubio?

- Somos de tener charlas, nos juntamos mucho con el grupo, también lo trabajamos con los psicólogos del club, lo hablamos y dijimos que perdimos, que no tuvimos nuestro mejor rendimiento, pero sabíamos que el otro fin de semana ya comenzaba el Intermedio y teníamos que ganarlo para seguir peleando.

¿Para qué está Nacional?

- Nacional está para salir campeón y para pelear todo lo que juegue. El grupo está divino, hay buen ambiente y ahora en lo futbolístico se están mostrando cosas de lo que quiere el entrenador .

A corto y largo plazo, ¿qué proyectás para tu carrera?

- Tengo muchos sueños por cumplir. Uno era jugar en Nacional y el otro es salir campeón uruguayo. Obviamente el objetivo es estar en el club, seguir afianzándome, sumar minutos y salir campeón, que sería terrible sueño.

¿Todavía no está en tus planes una salida al exterior?



- Todavía no está presente. Ahora la cabeza está cien por ciento en Nacional, quiero pelear todo lo que juguemos y salir campeón. Sería una estrellita.

¿Hay algún futbolista del plantel que te haya sorprendido por su rendimiento?

- Renzo Sánchez es un jugador que personalmente me gusta mucho. Lo había visto en la pretemporada y me había llamado la atención porque tiene 17 años. Ahora se está recuperando de una lesión que lamentablemente le jugó una mala pasada, pero está volviendo y es un jugador muy bueno.

¿Qué es lo que más lo destaca? ¿Lo ves afianzado en Primera?



- Sí, hay que llevarlo de a poco porque tiene 17 años y jugar en un grande te puede jugar una mala pasada. Tiene un muy buen uno contra uno, es muy rápido, con técnica y puede ser un jugador que le dé muchas cosas a Nacional.

¿Cómo tomaste las críticas que recibiste por tu frustrado pase a Peñarol y la elección de Nacional en su lugar?

- Por lo general intento salirme un poco de las redes, no las leo ni cuando me va bien ni cuando me va mal porque eso te puede jugar en contra si no sos fuerte de cabeza, pero cuando me llegó el llamado de Nacional no lo dudé. Sabía que quería eso, fue lo que se dio y estoy muy contento de la oportunidad.

¿Fue así como se dijo que estuviste cerca de cerrar tu llegada a Peñarol y luego te decidiste por Nacional?

- Hubo ese cambio. Eso lo manejaba mi representante, pero yo no había tenido el llamado de Nacional y ni bien me llamó ya se lo hice saber a mi representante que quería ir para ahí; ellos lo solucionaron de gran manera por suerte y estoy muy feliz de lo que se dio.

¿Qué fue lo que inclinó la balanza para el lado de Nacional?

- El ser hincha fue lo que más pesó porque toda la vida fui de Nacional, mi familia y mis amigos cercanos son hinchas; cuando surgió esa posibilidad fue tremenda mi felicidad.