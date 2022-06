Peñarol y una gran duda para visitar a Deportivo Maldonado: Walter Gargano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol está más que necesitado de buenos resultados: está urgido. Las últimas dos derrotas consecutivas lo hicieron perder pie en la Tabla Anual —sobre todo en esa particular lucha histórica que mantiene con Nacional— y por ello sacar puntos de la visita a Deportivo Maldonado el domingo (hora 17.30, Domingo Burgueño Miguel, VTV Plus y Star+) es vital. Sin embargo, el equipo llega quizás en su peor momento.

No solo está jaqueado por la falta de resultados, producto básicamente de la falta de gol, sino también por todo lo que está viviendo el plantel como consecuencia de la situación judicial que están viviendo dos de sus integrantes, entre ellos el capitán Walter Gargano, quien es la principal duda para el fin de semana.



Es cierto que el Mota no tuvo un buen partido el fin de semana en la derrota 1-2 ante Montevideo City Torque, pero es el emblema del equipo, el motor. Si él no anda, difícilmente lo haga Peñarol, pero si se enchufa y juega al nivel de su categoría, entonces el aurinegro es capaz de hacer un gran partido, ganar y hasta comenzar a revertir el panorama oscuro que lo rodea. De allí su importancia.

¿Puede o no jugar? ¿Está en condiciones psicológicas de afrontar un partido tan importante? ¿Cuánto enfoque tuvo en la semana en desarrollar su actividad? Esas son las preguntas que flotan. Para Lucas Viatri, el otro implicado, el panorama deportivo no es problema porque está desgarrado, por lo cual no estará a la orden.

¿Y el resto del equipo? Mauricio Larriera seguro que meterá variantes, porque la oncena que colocó desde el inicio frente a Montevideo City Torque no le respondió nada. El único que se salvó fue el debutante Nicolás Rossi, quien seguramente se mantendrá en el equipo.



No hay ningún futbolista suspendido y no se prevén cambios en la línea de fondo, pero ya está más que dicho que los problemas del aurinegro no pasan por la defensa (más allá de que en esta ocasión tomó dos goles), sino en la ofensiva.

Pablo Ceppelini ha tenido rendimientos realmente bajos; Ruben Bentancourt tuvo su oportunidad y no rindió (más allá de que igualmente se mantendría en la formación inicial como centrodelantero; tampoco conformó Brian Mansilla. Entonces, las incertidumbres son mucho más que las certezas en Peñarol y no solo en el posible once, sino en su día a día.