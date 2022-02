Los próximos pasos que dará Peñarol para acompañar a Schiappacasse mientras cumple prisión preventiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien ya no tiene un vínculo contractual con el club, Peñarol tiene decidido acompañar a Nicolás Schiappacasse y no dejarlo solo en este momento. El jugador, de 23 años, se encuentra en prisión preventiva en Florida luego de que se le encontró un arma en la previa al clásico amistoso del pasado 26 de enero en Maldonado.

El jueves la institución dio la primera señal de varias que irá dando en estos días. Lo quiso hacer antes, pero como el futbolista contrajo covid-19 dentro de la cárcel no se pudo.

Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, director y gerente deportivo de Peñarol respectivamente, se hicieron presentes en la Unidad N°19 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).



Ya Cedrés había ido a acompañarlo la primera vez que el delantero fue a declarar a la sede judicial. Si bien no pudo tener contacto, se acercó para entregarle un mensaje de aliento.



Ayer Cedrés fue acompañado por Bengoechea para conocer de primera mano cómo se encuentra el Chapa. Llegaron solos sobre el mediodía y estuvieron durante una hora en el centro penitenciario.

A comienzos de esta semana su abogada, Karen Pintos, había señalado que Schiappacasse se encontraba "muy deprimido" principalmente porque aún no había podido recibir visitas.



De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes del club, Peñarol tiene decidido mantener el contacto con Schiappacasse para ponerse a su disposición, acompañarlo y ayudarlo en lo que sea para que pueda reinsertarse en la sociedad y en su actividad cuando finalice este proceso.



Por eso, se seguirán dando señales como las de ayer con Bengoechea y Cedrés. Ignacio Ruglio, presidente del club, tiene decidido también ir a la cárcel a visitar al jugador. De hecho tenía la intención de ir antes, pero entre el covid-19 que atravesó el Chapa y una operación de vesícula que esta semana tuvo el mandatario mirasol, la visita quedó postergada para los próximos días.



No será el único que irá a visitarlo. Otros actores del club y compañeros del plantel tomarán la misma iniciativa. Irán "en tandas", comentó una fuente.



La semana pasada Ruglio ya había adelantado que no lo iban a "dejar solo" en este momento. "Nosotros no lo vamos a dejar solo como ser humano y vamos a apostar a que se reinserte en la sociedad y si es posible como futbolista jugando en México, Arabia o donde sea", detalló.



Schiappacasse, que tiene contrato con el Sassuolo de Italia, fue imputado por "reiterados delitos de tráfico interno de arma de fuego y municiones, con un delito de receptación y con un porte de arma de fuego en lugares públicos".



El futbolista llegó a Peñarol a mitad del año pasado cedido desde el equipo italiano. Sin embargo, solo pudo jugar seis encuentros por una lesión de ligamentos cruzados. Hizo la recuperación en el club y tenía todo encaminado para firmar ahora un nuevo préstamo con el aurinegro que quedó descartado cuando se conoció esta situación.