Los protagonistas del fútbol uruguayo eligieron los temas que no pueden faltar en la Noche de la Nostalgia

Desde The Beatles y Air Supply a Pizza Muzzarella y Latita de Cerveza. Rock Argentino, Mariachi, vestimenta retro y cenas show. Así de heterogéneo es el pueblo uruguayo. Nostálgicos de varias décadas, muchos padres que ya no salen a bailar, pero que no renuncian a las reuniones con amigos. La familia y el karaoke también son una opción. Para otros fue el comienzo de una historia de amor.



Hoy muchos uruguayos salen a divertirse y a celebrar la fiesta creada por Pablo Lecueder hace más de 40 años. Una fiesta que es ley desde 2004 y que lleva el sello de la patria: 24 de agosto, vísperas a la Declaratoria de la Independencia. La Noche de la Nostalgia “ha cambiado mucho”, asegura Álvaro Gutiérrez, que confiesa que “cuando era más joven salía, pero después vinieron los hijos”. Esta noche no va a hacer nada, pero en general se reúne con amigos. “Me junto con lo que realmente tenemos nostalgia de cuando algunos tenían pelo y algunos kilos de menos. Siempre en un plan tranquilo”, explica el DT, para quien no pueden faltar Air Supply, Electric Light Orchestra y The Police.

Álvaro Gutiérrez. Foto: Francisco Flores.

A Diego Riolfo le pasa parecido al Guti. Hace poco fue papá y ahora “llega medio cansado para salir, hay que ver con quién dejarlos. Generalmente me junto a comer un asadito”, explica el futbolista de Wanderers, que asegura que el otro motivo por el que no sale hace años es porque “en el fútbol no hay feriados. Trabajamos a la mañana porque jugamos el fin de semana”.

Diego Riolfo. Foto: AFP.

Sobre las canciones que no pueden faltar en la noche del 24, asegura: “Yo soy del 90 y la música que escuchaba de chico es la que no puede faltar Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers y Queen”.

La Furia y L’Auténtika

Álvaro "Tata" González. Foto: Archivo El País.

“Es una linda fecha como para hacer algo", asegura Álvaro "Tata" González, agrega: "A veces el fútbol complica un poco, pero esta vez siendo miércoles, a varios días del partido, capaz que algo se puede hacer tranquilo. Creo que tengo una invitación del Loco Abreu para una cena de show con algo de música para nostalgiar”.



“En mi adolescencia, cuando empecé a salir a 18 años era mucho de La Furia, capaz que estoy delatando los años que tengo, pero me gustaba, Otra que no puede faltar es L’Auténtika, Latita de Cerveza o alguna de esas”.

Pizza Muzzarella y Another one bite the dust

Claudia Umpiérrez Foto: Archivo El País.

A Claudia Umpiérrez le divertía vestirse con ropa retro y salir a bailar. “Era muy divertido”, recuerda de esta festividad durante su adolescencia. “Temas hay muchos, pero Los Fatales tiene que estar, Pizza Muzzarella seguro”. Hotel California es otra, tanto en inglés como en español, y de yapa alguna lenta, “Let It Be me encanta para bailarla pegaditos”, expresa.



Esta última más en sintonía con los gustos del vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, quien destacó en el repertorio canciones como Another one bite the dust, Back in Black, Satisfaction, Friday Im In Love. Tealdi es fiel presente de la noche nostálgica porque “es un momento donde conectás con el pasado y dejás la vorágine diaria para viajar al pasado degustando una cena con buena música”.

Temporal de amor

Esteban "Coco" Conde en Danubio. Foto: Estefanía Leal

Una buena música que, para algunos, como Esteban Conde, significó el inicio de una historia de amor. Temporal de amor de Chacho Ramos fue la primera que bailó con su actual esposa.



La segunda canción que siempre recuerda con cariño y que lo retrotrae a lindas vivencias es el que sonó en su casamiento: Wonderful Tonigh, de Eric Clapton, interpretada en vivo por su prima. Por último, la tercera pieza musical que no puede faltar y que le genera nostalgia es Loco tu forma de ser, de Los Auténticos Decadentes, un recuerdo de su pasaje por Rentistas.



“En momentos íntimos la cantábamos al unísono, mostraba la sinergia grupal y luego, cuando me fui, tuve una intención de instaurarlo en cada grupo”.

Hotel California y Vilma Palma

Eduardo Acevedo. Foto: Ariel Colmegna

“La nostalgia habla de recordar y tenemos bastante de eso”, asegura el director técnico Eduardo Acevedo (62), que no necesita ir a una fiesta porque con sus nueve hermanos, cuñados y un karaoke, se arma su propia Noche de la Nostalgia. Suele pasar en familia. “Es una fecha muy uruguaya, importante para nosotros. Me ha tocado estar en el exterior y festejarla igual. Ha quedado un culto y me parece muy bien, dicen que todo lo pasado fue mejor y todos tenemos las nuestras, para mí son Needles and Pins (Smokie), Hotel California y alguna en español, clásicas de karaoke. Siempre tratamos de hacerlo cuando estamos todos en Montevideo”, cuenta.

Foto: Archivo El País

Jorge Gonçalves, exfutbolista y DT ( 55) cree que la gente “se divierte muchísimo y eso está bueno. Pero nosotros, por el tema del deporte, siempre al otro día de esa noche tenemos que entrenar, así que más que nostalgia era escuchar algo y acostarse a dormir para levantarse temprano”, explica. Y añade que sí se reunía con amigos, pese a que no era “un día especial”. El exjugador de Peñarol sostiene que si salió una sola vez por esta fiesta fue mucho. Es más probable que haga un asado el 25 al mediodía, siendo el encargado de esperar a los “heridos” de la noche con varios litros de agua para “sacarles la resaca”.



Jorge, al igual que Acevedo, también ha vivido en el exterior y le quedado nostalgia de esa música. Le gustan los mariachi de México y la banda de rock y pop latino, Maná. Para la Noche de la Nostalgia lo que más le gusta es el rock argentino: Los Abuelos de la Nada, Miguel Mateo y Vilma Palma.

Tina Turner y Neil Diamond

Para Andrea Lanfranco, parte del Ejecutivo de la AUF, cuando se junta a festejar con amigos no puede faltar Private Dancer, de Tina Turner. “San Francisco de Bee Gees tiene que estar y Sweet Caroline de Neil Diamond también”, afirma.