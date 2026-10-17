Progreso 0-0 Juventud en vivo por el Torneo Clausura: el Gaucho busca tres puntos claves por la permanencia

Progreso recibe a Juventud de Las Piedras en el Parque Paladino, desde la hora 10:00, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El Gaucho del Pantanoso, que viene de obtener un gran punto ante Peñarol, busca hacerse fuerte en su casa y sumar tres puntos importantes en su lucha por la permanencia. Algo que parece una misión imposible.

El pedrense, por su parte, acumula una racha interesante de ocho partidos sin perder entre el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay: cuatro victorias y cuatro empates. Es por esto que el elenco que encabeza Sergio Blanco va a la Teja con el fin de obtener otro triunfo para crecer en las posiciones de la Tabla Anual para soñar con clasificar a una copa internacional.

Primer tiempo

En el minuto 12 se dio la primera situación de peligro y fue a favor de Juventud de Las Piedras. Tras un buen desborde por izquierda, Rodrigo Chagas la paró cerca de la medialuna, definió y tapó muy bien Renzo Bacchia para mandar el balón al tiro de esquina. A partir de ese momento el dominio pedrense comenzó a ser más notorio.

El asedio visitante fue notorio por medio de Bruno Larregui, quien complicó a la defensa del Gaucho del Pantanoso. El delantero ingresó al área, lanzó un pase al medio, Mateo Peralta tiró y el balón rosó el palo derecho de Bacchia.

Progreso respondió. Después de una buena tiangulación entre Ramiro Cristobal y Gianfranco Trasante, Emiliano Álvarez llegó hasta el fondo por banda derecha, levantó un centro ras del suelo, Maximiliano Juambeltz se lanzó con el fin de tocar el balón para convertir el 1-0, pero no llegó.

Cerca del final el Gaucho estuvo a punto de romper el empate en el tanteador con un buen disparo de Agustín Pinheiro, pero el guardameta Fabrizio Correa voló de forma espectacular para mandar el esférico al tiro de esquina y salvar a Juventud de Las Piedras.

Progreso 0-0 Juventud de Las Piedras

Hora: 10:00.

Cancha: Parque Paladino.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Andrés Nievas y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Yimmy Álvarez.

Progreso: Renzo Bacchia; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Hernán Carroso, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristobal; Gianfranco Trasante, Agustín Ocampo, Nahuel López; Maximiliano Juambeltz. DT: Tabaré Silva.

Juventud de Las Piedras: Fabrizio Correa; Federico Barrandeguy; Patricio Pernicone, David Morosini, Kevin Rolón; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán; Agustín Alaniz, Ramiro Peralta, Mirko Díaz; Bruno Larregui. DT: Sergio Blanco.