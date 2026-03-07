Progreso 2-2 Albion por el Torneo Apertura: con 10, el Pionero se llevó un punto de oro del Paladino

Progreso igualó 2-2 ante Albion por la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el Estadio Abraham Paladino y el anfitrión se puso en ventaja a los ocho minutos por intermedio de Nicolás Fernández. Sin embargo, en el inicio del complemento Francisco Ginella colocó el 1-1 parcial y Álvaro López lo revirtió de forma momentánea para la visita.

En cambio, en el cierre Mauro Martín aportó un golazo para el 2-2 que resultó definitivo.

"El punto vale mucho, se nos hizo muy complicado, nos costó el primer tiempo y en el segundo salimos con otra actitud y ganas", expresó López en diálogo con DSports ni bien finalizó el compromiso.

Por su parte, Ginella, que anotó su segundo tanto en el Apertura, acotó: "Estoy contento, me gustaría mucho más que viniera acompañado por la victoria, estamos haciendo un trabajo bueno y se nos está escapando por detalles".