Progreso 2-2 Albion por el Torneo Apertura: con 10, el Pionero se llevó un punto de oro del Paladino
A pesar de la expulsión de José "Pepe" Álvarez a los 36 minutos, la visita logró empatar ante un rival directo y alcanzó las cinco unidades, mientras que el Gaucho sigue sin triunfar.
Progreso igualó 2-2 ante Albion por la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el Estadio Abraham Paladino y el anfitrión se puso en ventaja a los ocho minutos por intermedio de Nicolás Fernández. Sin embargo, en el inicio del complemento Francisco Ginella colocó el 1-1 parcial y Álvaro López lo revirtió de forma momentánea para la visita.
En cambio, en el cierre Mauro Martín aportó un golazo para el 2-2 que resultó definitivo.
"El punto vale mucho, se nos hizo muy complicado, nos costó el primer tiempo y en el segundo salimos con otra actitud y ganas", expresó López en diálogo con DSports ni bien finalizó el compromiso.
Por su parte, Ginella, que anotó su segundo tanto en el Apertura, acotó: "Estoy contento, me gustaría mucho más que viniera acompañado por la victoria, estamos haciendo un trabajo bueno y se nos está escapando por detalles".
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