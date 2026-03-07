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El País Ovación Fútbol

Progreso 2-2 Albion por el Torneo Apertura: con 10, el Pionero se llevó un punto de oro del Paladino

A pesar de la expulsión de José "Pepe" Álvarez a los 36 minutos, la visita logró empatar ante un rival directo y alcanzó las cinco unidades, mientras que el Gaucho sigue sin triunfar.

El País
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07/03/2026, 16:32
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Hernán Toledo trasladando la pelota ante la marca de Nahuel López en el Progreso vs. Albion.
Hernán Toledo trasladando la pelota ante la marca de Nahuel López en el Progreso vs. Albion.
Foto: albionfootballclub en Instagram.

Progreso igualó 2-2 ante Albion por la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el Estadio Abraham Paladino y el anfitrión se puso en ventaja a los ocho minutos por intermedio de Nicolás Fernández. Sin embargo, en el inicio del complemento Francisco Ginella colocó el 1-1 parcial y Álvaro López lo revirtió de forma momentánea para la visita.
En cambio, en el cierre Mauro Martín aportó un golazo para el 2-2 que resultó definitivo.

"El punto vale mucho, se nos hizo muy complicado, nos costó el primer tiempo y en el segundo salimos con otra actitud y ganas", expresó López en diálogo con DSports ni bien finalizó el compromiso.

Por su parte, Ginella, que anotó su segundo tanto en el Apertura, acotó: "Estoy contento, me gustaría mucho más que viniera acompañado por la victoria, estamos haciendo un trabajo bueno y se nos está escapando por detalles".

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