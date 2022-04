El presente de Ángelo Gabrielli en Nacional: está en Tercera pero ni siquiera tiene minutos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque parezca que no, Ángello Gabrielli sigue en Nacional. El lateral derecho que los tricolores contrataron en febrero de 2021 está actualmente entrenando en la Tercera División bajo las órdenes de Álvaro Recoba, pero solo eso: practicando. No tiene minutos.

Gabrielli, de 29 años, y proveniente de Newell’s Old Boys de Rosario, apenas jugó nueve partidos en los tricolores, todos comprendidos entre mayo y setiembre del 2021.



El defensa disputó cinco partidos como titular en el Campeonato Uruguayo y otros dos, más dos entrando desde el banco de suplentes, en la Copa Libertadores.

Su último partido con minutos en Nacional fue el 19 de setiembre, en la derrota con Progreso en el Gran Parque Central, en el marco del Torneo Clausura, cuando los albos eran dirigidos por Martín Ligüera. Ese día el Tano jugó 71 minutos ya que fue sustituido por Armando Méndez.



Aunque en la temporada pasada jugó poco, al menos era considerado y estaba en el plantel de Primera División, porque de hecho había llegado para ser titular, pero luego quedó relegado con Méndez y en ocasiones también con otros futbolistas.

Con la llegada de Pablo Repetto en 2022, el entrenador aclaró que no lo iba a tener en cuenta. Entonces, como Gabrielli tiene contrato vigente con el equipo tricolor hasta diciembre de 2022, los dirigentes buscaron negociar una rescisión del vínculo, para que le sirva a ambas partes: Nacional para no pagar un contrato por un futbolista que no iba a utilizar, y el jugador para poder salir y tener minutos en otra institución. Pero las tratativas no llegaron a buen puerto, el jugador se quedó aunque practicando con la reserva, pero sin jugar. Algo similar sucedió en otro momento con el argentino Pablo “Pitu” Barrientos, quien después de jugar en Nacional se retiró.

Según pudo saber Ovación, la idea de ambas partes es poder llegar a un acuerdo de rescisión a mitad de año.



Gabrielli, contactado por Ovación, prefirió no realizar declaraciones públicas sobre esta situación.