Polémica en Francia por declaraciones de Mbappé: "Jugar en el PSG no ayuda mucho, es un club que divide"

Kylian Mbappé se define como un ganador nato, con un carácter que le da un hambre continua de victorias sin importar el equipo o la competición, en una entrevista que publicó la revista France Football donde terminó envuelto en polémica por declaraciones sobre el Paris Saint-Germain, el club con el que tiene contrato hasta 2024.

Durante entrevista, con motivo de la entrega a Mbappé del trofeo al mejor jugador francés de la temporada 2022/23, el crack francés no se refiere a qué será de su futuro, pero sí dio de qué hablar en el mundo entero.

"Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Champions League", afirmó.

"Tengo la convicción íntima de que he nacido para ganar y lo quiero mostrar a todo el mundo", confiesa el delantero en la entrevista, publicada también por el diario L'Equipe, del mismo grupo de prensa que France Football.

Sin embargo, reconoció que esa ambición ganadora hace que "a veces se piense que soy arrogante".

El jugador, envuelto en una intensa polémica con la dirección del PSG sobre la ampliación de su contrato o su salida, no habló de forma clara sobre su futuro inmediato, pero sí dejó mensajes contundentes.

Preguntado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no ha logrado su deseada Champions League a pesar de sus multimillonarios gastos en fichajes, Mabappé respondió: "Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club".

Mbappé: "Jugar en el PSG no ayuda mucho, es un club que divide"

Kylian Mbappé durante la final del Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE.

"A veces en el fútbol te enfrentás a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una pregunta para mí sino para quienes están por encima", dijo el francés que viene de ser subcampeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

También cree que estar en el PSG no le ha ayudado a ganar el Balón de Oro, el trofeo que concede France Football cada temporada.

"Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago", manifestó.

Ante la próxima temporada, explicó de forma sencilla: "Me voy a ir de vacaciones, hacer un 'reset', recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce". La primera cita es el próximo lunes, cuando el PSG vuelve a los entrenamientos bajo su nuevo entrenador, el español Luis Enrique Martínez.

Kylian Mbappé manifestó su dolor por la muerte de un joven de 17 años a causa de disparos policiales en una localidad desfavorecida de la periferia de París, una zona de la que también procede la estrella, y también por los graves disturbios que generó.

"Me duele Francia. Una situación inaceptable", dijo en un primer mensaje en redes al conocer la muerte, para después enviar otra comunicación pidiendo el final de los disturbios porque "la violencia no resuelve nada" y acaba volviéndose contra quienes la expresan".

En la entrevista explica su posición porque "quiero luchar contra todas las discriminaciones, todas las violencias".

"Lucharé por lo que consideró justo sin contentarme simplemente con jugar al fútbol. Porque hoy tengo una palabra que cuenta. No hay que sobreestimar mi voz, pero tampoco subestimarla", cerró.