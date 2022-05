El Plaza Colonia vs. Peñarol no tiene calma: Manta acusa a Tealdi de "intervenir" y a la Mesa Ejecutiva por "temor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúa la polémica por la fijación del estadio para el encuentro entre Plaza Colonia y Peñarol por la fecha 12 del Torneo Apertura. Desde el local afirman que se los perjudicó a nivel económico por un trasfondo “político” y Carlos Manta, uno de los gerenciadores del elenco coloniense dio su versión: “Se tendrían que ir por vergüenza de lo que hicieron, y no por amenaza de Peñarol que iba a mover la Mesa Ejecutiva y a todo el mundo, se asustaron y siempre el más chico es el que termina perjudicado”, inició argumentando que no entienden el motivo por el que el aurinegro “movió todo el espectro político por ciento y pico de kilómetros”.

A su vez, se refirió al vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol: “Lo que sí nos disgustó tremendamente es que Tealdi, que se dice que es neutral, intervino directamente a pedirle a la Intendencia de Colonia una nota diciendo que el Suppici estaba en buenas condiciones cuando el día anterior la misma persona que presenta la nota dijo que había un montón de problemas para arreglar”.



Consultado acerca de si tienen comprobado que haya sucedido esto, Manta respondió: “Hay un audio del secretario de deportes de la intendencia que habla con nombres propios de cómo fueron los pasos, lo tenemos nosotros y lo vamos a presentar en el Tribunal de Ética porque no corresponde que el vice de la AUF, que tendría que ser neutral, haya intervenido en ese aspecto”.

Desde Peñarol pretendían ahorrarse el traslado hacia Paysandú a cuatro días de disputar un encuentro crucial por Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Pero a Manta “no le cierran los argumentos” del mirasol a nivel deportivo. Al ser preguntado acerca de qué otros motivos podría tener el rival de turno comentó: “No sé, supongo que es un tema más bien político para desestabilizar, capaz que, tras todo estos problemas que tuvieron al ir a la Fiscalía, sirve para desviar un poco la atención”.

La postura de Tealdi

Gastón Tealdi también dialogó con Ovación y negó la versión de Manta: “Eso no es verdad, es real que yo conozco gente de la Intendencia que me llamó para conocer los detalles de lo que había sucedido porque habían escuchado algunas declaraciones de Manta y realmente estaban muy molestos por la situación”, inició. Y enseguida añadió: “Y ante eso les dije que ellos tenían que comunicarse con la AUF a través de los mecanismos formales y ellos mandaron un correo electrónico a la presidencia de la AUF donde manifiestan que el Suppici está en perfectas condiciones para recibir a Peñarol, que no es real lo que le planteaba la dirigencia de Plaza Colonia a la Mesa Ejecutiva”.

El vicepresidente de la AUF afirmó que Plaza Colonia pidió el cambio de escenario por “diversos problemas de infraestructura” y eso hizo torcer en primera instancia la decisión de la Mesa Ejecutiva. En cambio, luego, al recibir la comunicación de la Intendencia Municipal de Colonia “se percató de que había algo antirreglamentario, una comunicación de Plaza Colonia que los había inducido a error y por eso rectifican la decisión, en mi opinión de forma correcta”, contó Tealdi.

Qué hará la mesa

Desde la Mesa Ejecutiva tomarán medidas en el corto plazo para evitar inconvenientes. “Un comunicado y un ordenamiento de la fijación de las canchas: el que no tenga los dos escenarios que fije, va a tener que comprobarlo por diferentes medios y la Mesa va a ser la encargada de fijarle la cancha, como lo indica el reglamento”, declaró Álvaro Rivero, su presidente. Ovación no obtuvo respuesta de Ignacio Ruglio.