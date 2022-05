Así se jugará la fecha 12 del Torneo Apertura: la lucha se mantendrá encendida hasta el lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional y Fénix cierran la fecha 11 esta noche, pero hay equipos que ya se preparan para la siguiente etapa. River Plate y Rentistas serán los encargados de poner en marcha la jornada 12 del Torneo Apertura este viernes desde las 15 horas, fecha en la que se definirá con mayor claridad quiénes tendrán posibilidad matemática y quiénes no de pelear por el título.

Plaza Colonia recibirá a Peñarol el sábado y Nacional se hará presente en el Franzini para medirse el domingo ante Defensor Sporting.

Deportivo Maldonado, líder del torneo, visitará el domingo desde las 11 horas a Cerro Largo en busca de estirar su ventaja, mientras que su escolta, Boston River, jugará con todo el maso repartido y enfrentará a Liverpool en una lucha por el segundo lugar de la tabla.

Así se jugará la fecha 12 del Torneo Apertura