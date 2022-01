Plaza Colonia llega con algunas desventajas al duelo por la Supercopa ante Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Plaza Colonia volverá a jugar un partido oficial luego de lo que fue su caída en la final del Campeonato Uruguayo por penales ante Peñarol. A partir de allí ha jugado dos amistosos, pero ahora el conjunto de Eduardo Espinel volverá a pelear por otra definición: la Supercopa Uruguaya. Mañana y en el Campus Municipal de Maldonado, saldrá en busca de revertir lo ocurrido en diciembre.

Pero este duelo será una gran prueba para el elenco de Colonia que llega con desventaja respecto al mirasol. No solo porque su rival viene con rodaje previo (dos clásicos y dos partidos internacionales), sino también porque ha sufrido una cantidad de bajas, la mayoría de ellas en puestos claves, tras las salidas de Nicolás Olivera (Cusco FC de Perú), Gonzalo Camargo (Defensor Sporting), Imanol Enríquez, Elías Umeres, Leonai Souza (Barcelona de Ecuador), Santiago Mele (Unión de Santa Fe), Renzo López (Central Córdoba de Argentina) y Haibrany Ruiz Díaz (Platense de Argentina). Además, en las últimas horas, se sumó la inesperada salida de Guillermo Café.

De algunos de los espacios ya se ha ocupado y para ello ha incorporado a estos cuatro extranjeros: el zaguero argentino Agustín Heredia (Boca Juniors), al atacante paraguayo Derlis Mereles (Rubio Ñu), a los brasileños “Vitão” y Daniel Bahía (libre de Fluminense).



“Tengo la ilusión de comenzar un nuevo ciclo y las expectativas de poder seguir manteniendo la competitividad para tratar de estar a la altura de la campaña del año pasado”, había expresado el técnico a Ovación días atrás, aunque el panorama no lo pinta nada fácil, porque lo más probable es que solo pueda utilizar a Heredia. Ya que para la autorización del resto faltan detalles y la reglamentación podría impedir que jueguen mañana.



Ahora el Pata Blanca sufre algo parecido al plantel diezmado del Rentistas campeón, y de aquel equipo que se consagró vencedor del Torneo Apertura 2021 solo conserva tres jugadores del once: Álvaro Fernández, Ivo Calleros y Nicolás Dibble. Al menos volverá a tener a Federico Pérez y a Facundo Kidd, que regresa de su préstamo y viene bien tras la salida de Camargo.

La formación inicial del título 2021 de Plaza Colonia. Foto: Leonardo Mainé

Pero este no es el único problema que debe sortear Espinel, después de haber tenido 15 casos de covid en el plantel la semana pasada, cuestión que casi pone en peligro el desarrollo de la Supercopa, el entrenador los tendrá a disposición, pero deberá lidiar con el regreso de futbolistas que no pudieron entrenar con el equipo por al menos una semana, cuestión que significa perder rodaje para el jugador, y no poder trabajar con el equipo entero para el DT.

Apostar a los juveniles

Plaza apostará a los juveniles que según Espinel “van a ser el futuro proyecto del club”. Para ello el cuerpo técnico deberá recurrir a los recientemente ascendidos: Matías Gómez (zaguero 17 años), Diego Ruiz Díaz (zaguero de 17 años), Tiago Glattli Vera, quien es jugador de selección Sub 17, y Franco Gaimari, de 20 años, este último oriundo de Cardona, quien salió campeón en Tercera División el año pasado. También fue ascendido y trabaja con el plantel desde hace seis meses. “El proyecto se trata de la observación de muchos chiquilines”, indicó Espinel. Esto también repercutirá si llega a haber definición por penales, ya que Espinel no contará con tantos jugadores experientes en ello.

Más incorporaciones

A nivel local se incorporó también Jorge Ayala el lunes, exjugador de Villa Teresa y Andrés Samurio, arquero que proviene de Uruguay Montevideo, puesto para el cual ya contaban con Nicolás Guirin, quien ya había cubierto a Santiago Mele durante su lesión. También se incorporó Federico Barrandeguy, un defensa ex- Wanderers que llega libre desde el Botafogo de Brasil.

Otro contratiempo

Entre otro de los contratiempos el entrenador tendrá que tener en cuenta la lesión que atraviesa el lateral Emilio Zeballos y las probables bajas de algunos que aún no han despojado de sus cuerpos los efectos del coronavirus. Espinel tendrá que estudiar si poner a Cristian Rodríguez, aunque también tendrá a Juan Cruz Mascia o Leandro Suhr más arriba.