Pese al fallecimiento de su padre Flick dirigirá Barcelona vs. Real Madrid, que se juega sin Valverde y sin Yamal

El padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, falleció horas antes del clásico de LaLiga contra el Real Madrid (16:00 - DSports y DGO), informó este domingo el club azulgrana en un comunicado. "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre", afirmó el Barça. "Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", añadió el club azulgrana.

El Real Madrid también ha hecho llegar su pésame al técnico barcelonista. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", afirmó el club merengue en un comunicado.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026

Flick, de 61 años, se dispone a dirigir a su equipo en un clásico liguero en el que puede alzar su segundo título consecutivo de La Liga con el Barcelona.

El Barça aventaja al Real Madrid en 11 puntos a falta de cuatro partidos, por lo que le basta con un empate este domingo en el último partido del día para revalidar el título.

Las bajas de Barcelona

Llega con las únicas bajas de los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen. El delantero azulgrana, que se perderá lo que queda de temporada con el club azulgrana por una lesión muscular, y el defensa danés, que podría reaparecer antes de que finalice el curso tras la dolencia en la rodilla que sufrió hace cinco meses, no figuran en la convocatoria facilitada este mismo domingo por el técnico Hansi Flick.

La presencia de Jules Kounde, que se perdió por sanción el partido contra Osasuna, es la principal novedad en la lista de 23 jugadores formada por: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

La ausencia de Valverde

Federico Valverde jugando para Real Madrid. Foto: @fedeevalverde

Real Madrid vivió una semana muy compleja tras los altercados entre Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni. El primero ocurrió el miércoles y el jueves la situación escaló a tal punto que el uruguayo debió ser atendido en un hospital.

Por todo eso Real Madrid emitió un comunicado donde informó que el Pajarito sufrió un “traumatismo craneoencefálico”, por lo que se pierde el decisivo clásico de esta tarde.

El uruguayo se expresó en redes sociales a través de un comunicado. "Es más fácil creer que nos cagamos a piñas, pero eso no sucedió", sostuvo el Pajarito y añadió: "Lo siento de corazón porque me duele la situación y el momento que estamos pasando".

Asimismo, el club Merengue les abrió un expediente disciplinario a los dos futbolistas en cuestión y el viernes resolvió aplicarles una dura multa “de quinientos mil euros”.

Con información de AFP y EFE.