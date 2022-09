Peñarol recibió un duro golpe del City Torque y hoy puede quedar a 20 puntos de Nacional en la Anual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otro mal partido. Otro pésimo rendimiento. Otra decepción. Peñarol sumó una nueva derrota en la temporada y se empieza a alejar del único objetivo que le queda: clasificar a la fase de grupos de la edición 2023 de la Copa Libertadores.

Y por cómo está jugando el equipo de Leonardo Ramos y sobre todo, por los pocos partidos que le restan al Torneo Clausura, esa meta hoy parece algo utópico para un mirasol que anoche volvió a dejar una muy mala imagen.

El hincha lo tuvo que ver por televisión y masticar la bronca en su casa ya que el club pagó el segundo y último partido sin público local tras la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol luego de los incidentes en el clásico del 4 de septiembre.

Walter Gargano volvió a tener minutos en Peñarol. Foto: Juan Manuel Ramos.

El hincha no pudo ir y quizás, haya sido un alivio para un plantel que se ahorró un problema porque si anoche los fanáticos veían en vivo esa pobre actuación, la tribuna seguramente se le iba a caer encima a un equipo que no solamente tiene muchísimos problemas para atacar y llegar al gol sino que además, defiende muy mal y hoy tiene jugadores que no justifican su presencia en el equipo titular.

Y al tanto de todo ese panorama, el Montevideo City Torque llegó al Estadio Campeón del Siglo —un escenario que le sienta muy bien— con el objetivo de hacer un buen papel para intentar cortar la mala racha de ocho partidos sin poder ganar en el Campeonato Uruguayo.

De la mano del argentino Lucas Nardi, quien asumió en la dirección técnica tras la salida de Sebastián Eguren, el ciudadano hizo un partido muy prolijo: cerró sus filas y cuando pudo lastimar, lo hizo.

Peñarol y el Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Juan Manuel Ramos.

Tuvo que esperar, pero fue paciente y a los 88 minutos, luego de un saque de banda desde la derecha del ataque, la pelota derivó para Nicolás Palavecino, quien primero se sacó de arriba a una defensa que no ofreció garantía alguna y luego definió ante Kevin Dawson para poner el 1-0 visitante.

Fue un golpe de nocaut para Peñarol. El aurinegro no tuvo respuestas. Tampoco las había tenido antes de ese tanto porque los dirigidos por Leonardo Ramos no generaron ni una sola chance clara de gol durante más de 90 minutos.

Peñarol lo intentó, pero no pudo. El equipo no encontró nunca los caminos. No tuvo juego colectivo y los impulsos individuales quedaron en el debe en otra noche para el olvido en su propia casa.

Los jugadores del Montevideo City Torque celebran la victoria. Foto: Juan Manuel Ramos.

El carbonero perdió 1-0 con un Montevideo City Torque que logró su tercer triunfo en la historia jugando como visitante en el Campeón del Siglo.

Pero además, el aurinegro se perdió una inmejorable chance de acercarse al segundo lugar de la Tabla Anual luego del empate de Liverpool con Wanderers y hoy, si Nacional le gana a Cerro Largo, quedará a 20 puntos del tricolor en la acumulada. Demasiado.

Peñarol juega cada vez peor y anoche en su propia casa recibió otro mazazo que lo aleja de los objetivos de una temporada que ya es para el olvido.