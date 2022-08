Peñarol perdió puntos que duelen: qué le faltó al carbonero para ganar en Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con ganas y empuje no alcanza. No siempre se gana con la camiseta y eso este Peñarol lo tiene más que claro porque en su cuarto partido en el Torneo Clausura ya comenzó a dejar puntos por el camino.

El equipo de Leonardo Ramos empató anoche 1-1 con Deportivo Maldonado en el Estadio Artigas de Paysandú y quedó a cinco unidades del líder River Plate en el Clausura y a 12 de Nacional, que encabeza la Tabla Anual, instancia clave para la definición del Campeonato Uruguayo y también para la clasificación a las copas internacionales en 2023.

Luego de un pobre primer tiempo en el que si bien hubo chances de gol, fueron pocas y algo entreveradas con jugadas que se gestaron en base a individualidades como las de Maximiliano Cantera en Deportivo Maldonado y Lucas Viatri con remates de media distancia en Peñarol, el partido mostró su mejor cara en el complemento porque no solo llegaron los goles sino también las polémicas.

Yonatthan Rak y su primer gol en Peñarol. Foto: Francisco Flores.

Un minuto y medio después de empezada la segunda parte Yonatthan Rak debutó en las redes del mirasol anotando el 1-0 tras una serie de rebotes luego de un tiro libre que cayó al área rival y el zaguero recién pudo festejar un rato después porque los árbitros estuvieron seis minutos revisando la jugada en el VAR.

Con la tranquilidad de la ventaja el aurinegro manejó los tiempos del partido pero Deportivo Maldonado no se vino abajo y buscó por todos lados generar jugadas de peligro ante una defensa que cuando la atacaron mostró varias falencias tanto por arriba como por abajo.

Y fue en el juego aéreo a la hora de defender donde Peñarol falló porque a los 69’ y luego de un tiro de esquina que tocaron en corto Cantera y Eduardo Darias, este mandó el centro y Lucas Viatri saltó para despejar pero la terminó metiendo en su propio arco.

Deportivo Maldonado se lo empató a Peñarol en Paysandú. Foto: Francisco Flores.

El empate hizo crecer al locatario que anoche jugó en Paysandú ante alrededor de 8.000 espectadores y el mirasol ya quedaba obligado a irse con todo arriba en busca del gol de la victoria.

El ingreso de Brian Lozano, quien volvió a jugar después de 21 días, dejó cosas interesantes pero anoche no logró ser determinante en el juego. Tampoco lo fue Billy Arce ni el argentino Hernán Rivero y mucho menos Nicolás Milesi, quien entró por Walter Gargano para refrescar la mitad de la cancha mirasol.

No aparecieron las individualidades y en lo colectivo al equipo de Leonardo Ramos le falta trabajo, pero no le sobra tiempo y ahora, más que nunca, el carbonero está contra las cuerdas porque no tiene margen de error.

Peñarol perdió puntos que duelen -también a Kevin Dawson por expulsión al finalizar el partido- y perdió pie en las dos tablas del Uruguayo.