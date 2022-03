Peñarol: nervios porque llegó una oferta por Agustín Canobbio, quien está dispuesto a irse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los acuerdos de palabra son eso, un pacto de caballeros, y Peñarol está confiado en que se cumplirá el que hizo a comienzos de año con el Grupo Casal, dueño de la ficha de Agustín Canobbio. ¿A qué viene esto? A que en las últimas horas le llegó a los empresarios que manejan al futbolista una oferta de Athletico Paranaense y el jugador estaría afín a aceptarla para salir en forma inmediata, aunque en los aurinegros sostienen que esto no está previsto.

Según informó el programa Vamos Que Vamos (Radio Uruguay), el conjunto brasileño hizo una oferta interesante para Canobbio, quien se mostró interesado en aceptarla. El tema es que debería irse ahora y Peñarol (que debe enviar el tránsfer internacional) no está dispuesto a liberarlo.

De acuerdo a la misma fuente, Peñarol esperó prudentemente todo lo que pudo para renovar a Canobbio, al punto que fue el último jugador en incorporarse al plantel ya casi sobre la fecha de inicio del Apertura. Había expectativas de que el futbolista (de gran campaña en 2021 y que debutó en la Selección en la pasada fecha de Eliminatorias) fuera colocado en el exterior, pero como ninguna oferta convenció, decidió quedarse.

Luego de tanta espera, Peñarol lo renovó con la condición de que no podría salir hasta que no se abriera un nuevo periodo de pases en el fútbol uruguayo —lo cual ocurrirá luego de finalizado el Intermedio y antes de comenzar el Clausura— a fin de no quedar con un jugador menos en el plantel y sobre todo de la calidad de Canobbio. El tema es que este acuerdo se hizo de palabra con el Grupo Casal y ahora en los aurinegros hay cierto nerviosismo porque este pacto se cumpla.

La información que manejaría Peñarol es que la oferta le interesa mucho a Canobbio, quien quiere marcharse porque se dio cuenta luego de la lesión que sufrió (fractura en el rostro) que un hecho de este tipo puede llegar a acortarle la carrera y por eso debe aprovechar el momento.

El jugador no podrá ser utilizado por los aurinegros al menos por las próximas tres fechas, pero, sí podría regresar para la etapa final del Apertura.