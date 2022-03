Deportivo Maldonado, la piedra en la zapato para los grandes: las estadísticas lo apoyan

El que avisa no traiciona, y Deportivo Maldonado dejó en claro en la primera fecha del Torneo Apertura que se venía con todo. Empezó la temporada 2022 de la mejor manera tras derrotar a Nacional 3-2 en el Gran Parque Central. Y aunque después cayó con Danubio, luego cosechó tres triunfos al hilo: Cerrito, Rentistas y Liverpool.

Así fue que cosechó los 12 puntos que lo dejaron como único puntero del Apertura, que ya lleva un tercio en disputa. Mucha agua bajo el puente y muchos años para que el elenco fernandino pudiera llamarse líder. Pero las oportunidades que preceden a este hecho no habían sido en la era de Palladino, un nombre que le sienta muy bien a este equipo.

El mismo DT que logró el ascenso del club pudo en el año 2019 mantener la categoría y luego estuvo durante dos años consecutivos en la pelea por la permanencia, es quien ahora lo pone en la mira de todos. Pese a que aún falta mucho, a partir de ahora el Depor no debe perder de vista el mantenerse en la cima, o entre los primeros, para seguir sumando y al final del Campeonato Uruguayo lograr la tan ansiada clasificación a alguna de las copas internacionales por primera vez en la historia del club.

El empate de Wanderers ante Albion lo ayudó a ser puntero en solitario, pero en la sexta fecha se mide con el otro grande. El sábado desde las 18 horas enfrenta a un Peñarol séptimo en la tabla con muchas ganas de ascender rápido y sin hacer escalas.



Pero el Depor tiene sus puntos fuertes y no va a dar el brazo a torcer. Además de tender a lo defensivo, el elenco de Francisco Palladino es inteligente y táctico y llega al encuentro con un buen antecedente.

Las estadísticas

En el último encuentro entre ambos, el 17 de octubre de 2021, Deportivo Maldonado se quedó con los tres puntos por 1-0. La estadística general lo resguarda. De cinco cotejos ante Peñarol ganó dos y empató uno. Si sumamos los duelos con el tricolor, Palladino ha logrado 17 de los 33 puntos que disputó ante los grandes.



Más allá de eso, de cara al duelo del sábado hay que hacer una observación que no es menor. El elenco del este no es el mismo del triunfo ante Peñarol. Para esta temporada los fernandinos han incorporado 13 jugadores, pero también han sufrido 14 bajas. De ese plantel ganador se mantienen Eduardo Darias y Guillermo Cotugno como titulares. También continúan y alternan según el duelo Rodrigo Muniz, Lucas Núñez, Joaquín Varela y Danilo Lerda (ahora suplente de Guillermo Reyes).

Lo cierto es que el entrenador de 39 años ha acertado con las incorporaciones, entre ellos algunos nombres que se destacan como Diego Romero, de pasado en Boston River, los ex Nacional, Facundo Píriz y Maximiliano Cantera, o Enzo Borges, quien provino de River Plate de Paraguay. Todos jugadores que, bajo la visión de un técnico que los visualizó juntos, se unen y se potencian a la experiencia de Darias, figura y referente que estuvo en el ascenso del Depor.

El recorrido en el Apertura

Vs. Nacional. El Depor lo ganó en la hora 3-2 con la ley del ex aplicada por Cantera.

Vs Danubio. Fue la única derrota por 2-1.

Vs. Cerrito. Al auriverde lo goleó 3-0 con tantos de Silva, Borges y Velázquez en contra.

Vs. Rentistas. Lo venció 2-1 con doblete de Borges y un hombre menos.

Vs Liverpool. El autogol salvó los tres putos (1-0).