Peñarol y el karma de los penales para los Agustín Álvarez: fallaron los dos

Que haya dos jugadores con el mismo apellido en un equipo es algo habitual, pero que también tengan el mismo nombre, no tanto; mucho menos si no son Rodríguez. En Peñarol resulta que esto ocurre y por eso se los denomina por sus dos apellidos: Agustín Álvarez Martínez y Agustín Álvarez Wallace. Lo curioso del caso es que no solo tienen en común nombre y apellido, sino también un karma con los penales.

El canario Álvarez Martínez atraviesa por una prolongada sequía goleadora. Lleva 16 partidos sin convertir por más que tuvo varias oportunidades de hacerlo; y hasta lo hizo este sábado ante Liverpool, pero se lo anularon. La cuestión es que tuvo una gran chance de romper esa sequía en la primera fecha del Apertura, cuando dispuso de un penal ante Fénix, pero lo mandó afuera.

Luego vinieron dos penales más para el aurinegro, en el clásico contra Nacional y ante Danubio, los cuales fueron convertidos por Pablo Ceppelini y Ruben Bentancourt, respectivamente. El cuarto penal del torneo para Peñarol fue el de este sábado ante Liverpool, que llamativamente lo ejecutó Agustín Álvarez Wallace.



¿Por qué la sorpresa? Porque en cancha estaba Lucas Viatri, por ejemplo. Sin embargo, el joven mediocampista asumió la responsabilidad, remató débil y a media altura y Sebastián Britos se lo contuvo.

De cuatro penales que dispuso Peñarol en lo que va del Torneo Apertura, falló dos. Los disparos desde el punto blanco pasaron a ser un karma para el carbonero. Y ni que hablar para los Agustín Álvarez.