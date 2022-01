Juan Manuel Olivera y Damián Macaluso asumieron como cuerpo técnico de la Tercera División 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Manuel Olivera fue presentado este lunes en Los Aromos como director técnico de la Tercera División de Peñarol y Damián Macaluso lo acompañará como asistente técnico.

"La verdad es que siento felicidad, lo primero que se me viene al cuerpo cuando pasa esa puerta; alegría. Ver mucha gente conocida, que te trae recuerdos del pasado en el club. También la gente nueva y todo lo que ha cambiado para bien la institución", expresó el exjugador aurinegro que decidió retirarse el 24 de noviembre de 2021 tras lograr el ascenso con Danubio. Pero que no quiso mantenerse añejado de las canchas, aunque fuera desde otro rol.



"La emoción de volver a Los Aromos, de reencontrarnos con gente que hacía mucho no veníamos, pero que habíamos tenido una muy buena relación. También ver las modificaciones que ha tendido la casa y de la manera que se están trabajando. Estoy contento y muy emocionado de volver", dijo por su parte Macaluso, quien se retiró en marzo de 2021 vistiendo la camiseta de Wanderers.

JM19 también se refirió a los objetivos que intentarán cumplir: "Esperamos tener un gran año, seguir formando jugadores para el primer equipo. Generar un equipo competitivo y estar peleando por la divisional como manda la historia", sostuvo.