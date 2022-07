Peñarol-Fénix: hora, dónde ver el partido y las posibles formaciones en el Campeón del Siglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hacer un gol. Suena simple, porque en definitiva de eso se trata el fútbol —anotar más que el rival—, pero ese es el anhelo de Peñarol para esta noche (hora 19, VTV Plus y Star+) cuando reciba a Fénix en el Campeón del Siglo por la fecha 4 del Torneo Intermedio.

No tiene tanto que ver con la actualidad, porque ha anotado cuatro tantos en los últimos cuatro partidos (aunque en dos de ellos, incluido el último con derrota 0-1 ante Liverpool no lo consiguió), sino porque en los últimos tres enfrentamientos con el albivioleta no ha conseguido vulnerarlo. Esto, por consiguiente, supone que tampoco ha podido vencerlo. Fueron dos empates con marcador cerrado y una derrota, precisamente la última vez que se vieron las caras en la primera fecha del Torneo Apertura, el 5 de febrero.

Aquel encuentro se disputó en el estadio Capurro y fue el inicio de un calvario no solo para el mirasol, sino especialmente para Agustín Álvarez Martínez, quien falló un penal y luego solo pudo convertir un tanto en todo el Apertura.



Precisamente el Canario y David Terans (en su caso por dos) fueron los autores de los tantos en la última victoria aurinegra, la lograda el 29 de marzo del año pasado por 3-1 en el Campeón del Siglo.



Terans, hoy en Athletico Paranaense, fue le último futbolista aurinegro que le anotó a Fénix y desde entonces han pasado 296 minutos: los 26’ de ese encuentro (el tercer gol llegó a los 64’ y los 270’ de los siguientes tres choques.

Otros desafíos de Peñarol

Romper esa larga racha sin convertirle al conjunto albivioleta es solo uno de los desafíos que tiene Peñarol. Otro importante es recuperar la alegría en casa. Cerro Largo (1-0), Montevideo City Torque (2-1) y Liverpool (1-0) se encargaron de endosarle tres derrotas consecutivas, algo que nunca había ocurrido en el Campeón del Siglo.

La última victoria mirasol en su estadio fue el 25 de mayo, cuando venció 2-1 a Colón por la Copa Sudamericana. Hasta que comenzó esta racha negativa había perdido solo un juego de los últimos 19 en casa y había sido el 13 de febrero ante Defensor Sporting por la segunda fecha del Apertura. Estos son objetivos que Peñarol se ha trazado para conseguir el principal: ganar y recuperar la confianza perdida. Quinto entre ocho en el Torneo Intermedio y también en la Tabla Anual luego del triunfo logrado por Wanderers, necesita sumar para recuperar el cuarto lugar.

Fénix, el rival

El albivioleta tampoco llega en su mejor momento. Hace cuatro partidos que no gana y en estos momentos está afuera de posiciones de Copas internacionales. De los últimos 10 juegos solo ganó dos y eso lo ha hecho caer en la Anual. Gonzalo Vega, quien anotó el gol del triunfo 1-0 sobre Peñarol en el último duelo entre ambos equipos, vuelve a estar en la ofensiva.