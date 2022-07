Se destrabó la situación de Kevin Méndez y ya es nuevo jugador de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol y Defensor Sporting lograron ponerse de acuerdo y Kevin Méndez regresará al club que lo formó como futbolista, confirmó a Ovación el presidente aurinegro Ignacio Ruglio.

La negociación estaba estancada por un dinero que Defensor debía cobrar de la transferencia de Joaquín Piquerez al Palmeiras, donde Peñarol ofició con intermediario. Aurinegros y violetas acordaron la forma de pago y de esa forma sellaron el traspaso de Méndez.

El talentoso mediopunta de 26 años firmará contrato por 18 meses. En las próximas horas firmará su contrato. Al igual que Nicolás Milesi y Yonatthan Rak, podrá empezar a defender al equipo a partir del Torneo Clausura.



Méndez fue transferido en 2015 a la Roma de Italia, donde jugó en el equipo Primavera (reserva). Luego fue cedido al Perugia y Viterbese del mismo país y al Lausanne-Sport de Suiza. En 2018 pasó al Karpaty Lviv de Ucrania y recién en 2020 retornó a Uruguay para defender a Defensor Sporting.



En la Celeste, pasó por todas las categorías: Sub 15, Sub 17 y Sub 20. En estas dos últimas fue mundialista.



Peñarol sigue moviéndose en el mercado. El club quiere incorporar entre tres y cuatro jugadores más antes del 15 de este mes cuando cierra el período. Después solo podrá sumar jugadores libres.



La idea de Peñarol es sumar al menos un volante, un puntero y un delantero más de cara a la segunda parte del año.