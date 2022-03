Paulo Pezzolano con Ovación: su presente en Cruzeiro, la relación con Ronaldo y el sueño que estuvo a punto de cumplirse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estilo de juego que Paulo Pezzolano le inculca a sus equipos ya trascendió fronteras y está en boca de muchos clubes del mundo. Primero Pachuca de México contrató al entrenador uruguayo y luego el Papa tuvo chances de dirigir en Europa y hasta entabló conversaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero finalmente su destino fue Brasil y hoy disfruta de su presente en Cruzeiro.

Y todo transcurrió tan rápido que al técnico de 38 años lo tiene muy feliz este pasar del equipo de Belo Horizonte, que tiene como principal objetivo en el 2022 volver a la Primera División del fútbol brasileño tras su histórico descenso en la temporada 2019.

Para eso, la institución tuvo un vuelco más que importante y Ronaldo, quien supo debutar en el club en 1992, se transformó en diciembre en nuevo dueño del Cruzeiro. “Paulo André (fue compañero de Pezzolano en Athletico Paranaense) es una persona muy cercana a Ronaldo y me contactó hace seis meses. Antes me había querido llevar al Paranaense, pero yo ya tenía todo arreglado con el Pachuca. Por la idea y el modelo de juego que a ellos les gusta mucho me venían siguiendo el rastro y a mitad del año pasado nos consultaron como para llegar al Valladolid -otro club propiedad de Ronaldo-, pero yo no podía porque un entrenador para lograr la licencia Pro de UEFA necesita cinco años en Primera División de Sudamérica y yo tenía cinco años, pero uno fue en Segunda División con el Montevideo City Torque. Ahí me dijeron que había chances de que llegara el grupo a Cruzeiro y si eso pasaba, yo iba a ser el entrenador para el proyecto deportivo que tienen”, le contó el Papa a Ovación.

Y así fue. El martes 4 de enero Paulo Pezzolano fue oficializado como nuevo conductor del equipo de Belo Horizonte y puso manos a la obra para intentar plasmar su modelo de juego en el plantel. Junto a un equipo renovado, porque sumó a su cuerpo técnico a Martín Varini como asistente, el Papa trabaja junto al preparador físico Gonzalo Álvarez y Matías Filippini en videoanálisis. Y el comienzo no fue fácil porque luego de poco menos de 20 días de entrenamientos, llegaron los partidos oficiales.

Paulo Pezzolano durante los entrenamientos del Cruzeiro. Foto: @ggaleixo

“La adaptación fue buena en todo sentido y en lo deportivo bastante rápida por suerte y se ve reflejada en los resultados hasta ahora. Hubo mucho trabajo en cancha, pero también videos para que entiendan la idea, porque lo más importante era transmitir el modelo de juego. Ya en el primer partido (el 26 de enero con goleada 3 a 0 sobre URT) se vieron cosas muy interesantes que fuimos afinando y aún quedan varias otras por mejorar”, remarcó Pezzolano.

El Papa afrontó un gran desafío porque el fútbol brasileño es prácticamente una picadora de carne en lo que a los técnicos refiere, ya que muchos clubes no esperan: si no hay resultados inmediatos, no hay continuidad en los procesos de los entrenadores.

Pero en Cruzeiro la historia es otra. El club se transformó en 2021 en una Sociedad Anónima de Fútbol (SAF) -lo que en Uruguay es una Sociedad Anónima Deportiva (SAD)- tras un decreto del Gobierno y el voto de 217 asambleístas entre 224. La institución tiene potestad para vender hasta un 49% de sus acciones a un capital privado y se trabaja en conjunto. El área deportiva la maneja Ronaldo, quien tiene a Paulo André como director de fútbol y a Pedro Martins como director deportivo. Ambos ya conocían a Pezzolano y no dudaron a la hora de elegir entrenador para este nuevo proyecto.

“Ellos ya saben y tienen claro que este modelo de juego por ahí demora más en obtener resultados. A nosotros nos pasó que se empezaron a ver cosas buenas y que también llegaron los resultados. Eso se sumó a que toda la gente del club está alineada porque llegó un equipo de trabajo nuevo y todos tiramos para el mismo lado. Y eso te hace las cosas mucho más sencillas”, contó el Papa.

Paulo Pezzolano durante los entrenamientos del Cruzeiro. Foto: @ggaleixo

Otro punto importante es que Ronaldo está en el día a día y eso para el entrenador uruguayo es clave. “Lo conocí personalmente cuando llegué, viene seguido a los entrenamientos y hemos charlado bastante. Es un tipo simple y está bueno tener una persona así como jefe o dueño del club en el que estás porque jugó al fútbol y que tenga la misma idea de juego que yo, hace el día a día más fácil. Se entiende todo a la hora de trabajar con él y también con el grupo de personas que laburan acá en el club”.

De todas maneras, nada es fácil en el mundo del fútbol y el Papa explicó cómo le llegó con su método de trabajo a los futbolistas del plantel: “Los brasileños son jugadores de mucha calidad como para hacer lo que queremos nosotros, pero no están acostumbrados a hacerlo porque hay muy poco tiempo de trabajo. Acá se juegan muchos partidos en el año. Nosotros hasta octubre, que es cuando termina la temporada por el Mundial, tendremos 55 partidos y tal vez alguno más. Jugás cada tres días y no hay tiempo real de trabajo, pero nosotros dentro de la recuperación física le vamos metiendo al futbolista el modelo de juego y es una experiencia diferente para nosotros también. Ellos estaban más acostumbrados al 4-4-2 y yo llegué con una formación distinta, que tiene salida desde abajo y que consume más en lo físico por la presión sobre la pérdida. Entonces ellos -los jugadores brasileños- se cuestionan mucho eso y ahí entra a jugar el laburo nuestro, porque además de lo físico, lo técnico y lo táctico trabajamos mucho con el convencimiento. Y por ahora venimos bien”.

Hoy no es un día más para Cruzeiro ni para Paulo Pezzolano. El equipo jugará el clásico frente al Atlético Mineiro de Diego Godín a la hora 18:00 en el Mineirão y la idea del técnico no cambia: “La línea es la misma. Obviamente tenés que saber las fortalezas y debilidades del rival, pero el modelo nuestro no cambia y lo tenemos que seguir fortaleciendo y mejorando. Mineiro tiene jugadores de mucha calidad y jerarquía, pero vamos a salir a ganar el partido porque es un clásico. Es un campeonato aparte. Pero lo vamos a hacer dentro de nuestro estilo de juego. No vamos a mudar el juego por un partido porque podemos estropear todo lo bueno que se viene haciendo”.

Cruzeiro no tiene figuras descollantes como su tradicional adversario, pero sí tiene algunas promesas interesantes: “Los juveniles son una pata importante de todo proyecto y Ronaldo busca que esas jóvenes promesas puedan luego fortalecer a la institución con una futura transferencia. Acá hay varios destacados y el que pinta para ser un crack es Vitor Roque. Tiene 17 años. Debutó con 16 en el club y con nosotros ya lleva tres goles. Va a ser un Clase A de verdad. Es un jugador muy potente con una calidad tremenda, es un extremo que también juega de punta. Tiene gol. En el uno contra uno físicamente es muy bueno y sobresale de la media”.

Paulo Pezzolano durante los entrenamientos del Cruzeiro. Foto: @ggaleixo

Y hoy el presente del Papa está en Belo Horizonte. Lo vive con intensidad. Lo disfruta y se ilusiona con el buen trabajo. Además, sabe que su modelo de juego está bien visto porque revolucionó al Cruzeiro y hasta la AUF pensó en él cuando le puso punto final al proceso del maestro Oscar Washington Tabárez: “Hubo un contacto sí. Me consultaron, pero muy por arriba. No pasó a mayores. Imaginate que para mí eso es una locura porque con 38 años estar entre los cinco o seis candidatos a la selección de tu país es algo muy fuerte”.

Lo cierto es que ahora, con la temporada en marcha y al frente del Cruzeiro, Paulo Pezzolano ya se trazó los objetivos para un equipo que arrancó el 2022 con el pie derecho y seis triunfos, un empate y una derrota en ocho juegos: “Intento inculcarle a los jugadores que todo campeonato que jugamos tenemos que ir a ganarlo. Este un club grande, con historia. Por eso estamos obligados a pelear por el Mineiro, la Copa de Brasil -que somos el más ganador- y por el ascenso. Es difícil y lo sabemos, pero hay trabajo y confiamos mucho en el plantel porque una cosa es perder con todo el equipo en zona baja y otra muy diferente es perder dando la cara y yendo al frente por intentar ganar. Yo elijo esa forma”.