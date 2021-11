Patrice Evra contó cómo fue el día que casi agrede a Luis Suárez en plena calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya retirado del fútbol, Patrice Evra concedió una entrevista al podcast The Diary Of A CEO y recordó el día en el que casi se sale de sus casillas y agrede a Luis Suárez en la vía pública en Manchester luego de un altercado que los tuvo a los dos como protagonistas, pero algo lo frenó.

Es que en 2011, cuando el francés jugaba en el Manchester United y el uruguayo lo hacía en el Liverpool, se dio un cruce en el que Evra acusó a Suárez de racista en el encuentro disputado en Anfield.

En ese partido, Suárez y Evra fueron protagonistas de varios encontronazos producto del roce propio del juego pero lo cierto es que el defensor francés terminó acusando al salteño de haberlo humillado con un comentario racista, hecho que provocó que la Federación Inglesa de Fútbol interviniera para realizar una investigación que terminó fallando en contra de Lucho, quien recibió una sanción de ocho encuentros.

Pero tras ese suceso, Ervra contó en esa entrevista que tuvo todas las ganas y también la posibilidad de agredir a Luis Suárez en la vía pública, pero que no lo llevó a cabo: "Un día estaba caminando por Manchester y mi hermano me dijo: ‘Oye, ahí está Luis Suárez’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé, 'Este es el momento'".

El francés continuó con su relato y agregó que "iba caminando hacia allí, y detrás de él vi a sus hijos y su esposa. En ese momento pensé 'si le haces algo, no puedes hacerlo delante de su familia'".

Luis Suárez y Patrice Evra. Foto: AFP.

El exjugador de los Diablos Rojos que se retiró en julio de 2019 expresó además que "no me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. No hice nada ese día".

Cabe recordar que respecto a esa situación que se vivió en Inglaterra, Luis Suárez ya declaró en varias oportunidades que "no usé 'negro' en el sentido que tiene en inglés. Es evidente que no pretendía ser gentil y amable al decirle eso, pero no fue un ataque racista. Mi mujer a veces me llama negro y mi abuela llamaba siempre negrito a mi abuelo".

El enojo fue tal, que el uruguayo, al volver de la sanción enfrentó nuevamente a Evra y no le estrechó la mano en la previa al partido, hecho que enfureció más aún al francés que 10 años después contó cómo fue el día que casi agrede al salteño en la vía pública de Manchester.