Pato Fillol tras la molestia de Suárez: "Con esa actitud quedó como un desagradecido"

Mucho se habló en España de la molestia de Luis Suárez en el choque ante Sevilla donde el Cholo Simeone lo sacó antes de la hora de juego para darle su lugar a Matheus Cunha.

El entrenador prefirió no opinar sobre la situación en la conferencia de prensa posterior y de hecho le dio la titularidad al siguiente partido frente al Granada, pero no solo en el Viejo Continente hubo repercusiones.

En Argentina también se puso el tema sobre la mesa y llamó la atención la contundente opinión de un campeón del mundo con la selección argentina: Ubaldo Fillol.



En diálogo con Radio La Red de Argentina, el Pato aseguró: "Es un desagradecido". A la contundente afirmación le agregó los motivos por los que entiende esto: "No lo conozco. Por ahí es un tipo humilde, pero con esa actitud quedó como un desagradecido, cuando venía del Barcelona, que lo echaron. No estuvo bien el Barcelona, ojo, pero el Cholo se lo llevó inmediatamente. Entonces, hay que tener grandeza y ser agradecido en la vida".

"Para mí, lo que hizo, es porque él se quiere ir. Para mí no hay retorno de esto. Es un muchacho del fútbol, con mucha experiencia. 'Con esta actitud no tengo retorno', habrá dicho, pero no tuvo memoria cuándo llegó, cómo llegó y por qué llegó", agregó.



Cabe destacar que las opiniones se dieron en base a la frase vertida por la prensa española en la que Suárez le habría dicho a Simeone: "Pelotudo de mierda, siempre igual vos".