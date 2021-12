Pablo Repetto ya dio su palabra y será el DT de Nacional en caso de que gane José Fuentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya está decidido y ya tienen el ok del DT: si el oficialismo que lidera José Fuentes gana las elecciones de Nacional del próximo sábado 11 de diciembre, Pablo Repetto será el nuevo entrenador del plantel principal de los tricolores para la temporada 2022.

La agrupación Compromiso Nacional, con la lista 1899, había anunciado a Álvaro Gutiérrez como su candidato a DT en caso de triunfar, pero el propio Guti se bajó de la consideración por cuestiones personales.

Repetto le confirmó a Ovación que ya dio su palabra a la lista 1899 y que asumirá el desafío de ser el técnico de Nacional si Fuentes es el nuevo presidente de los tricolores.

El entrenador de 47 años hace cinco meses que está libre tras su desvinculación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Ecuador hizo una gran carrera, donde llevó a Independiente del Valle a la final de la Copa Libertadores de 2016, jugando y dejando por el camino a equipos como River Plate y Boca Juniors.

En una entrevista reciente con Ovación, Repetto, que rechazó la oferta de Unión de Santa Fe, dijo: "Vengo de cuatro años en Liga y para hoy tomar un equipo tiene que ser una propuesta que me seduzca mucho para nuevamente volver a trabajar. A veces te toca como objetivo clasificar a una copa internacional, o salvar la categoría, pero en los últimos años uno se acostumbró a estar en equipos que son protagonistas, el caso de Liga, de Olimpia, lo mismo me pasó en Independiente del Valle".

Repetto fue uno de los técnicos por los que los tricolores se interesaron ya en este 2021, cuando cesaron a Jorge Giordano. “En ese momento yo tenía contrato con Liga y ese fue el motivo principal por el cual no avanzamos. También tuve otras propuestas muy buenas estando en Liga, pero siempre uno como entrenador va a respetar los procesos, independientemente que sabemos que a veces los clubes toman decisiones. El entrenador, después que firma contrato, no tiene que salir corriendo y romperlo, y más que yo tenía una historia en el club de cuatro años. Yo respeto los contratos y ese fue uno de los motivos por los cuales no llegué a tener una charla más profunda con Nacional en ese momento”.

En tanto, el candidato por la lista 12 Raúl Giuria aún no manejó quién será el DT de Nacional en caso de ganar tras la situación del Guti, a quien proponían. "En cuanto tenga todo abrochado lo haré público", le dijo el Nono a Ovación.

Paulo Pezzolano es el DT que impulsa la lista 1405 de Daniel Majic, mientras que Alfredo Arias es un nombre que también seduce en algunas personas dentro de Nacional. Ambos entrenadores están en condición de libre.