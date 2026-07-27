OFI: Libertad jugará la final con Sportivo Barracas que clasificó en un partido que tuvo dos faltas brutales

La Copa de Clubes OFI definió a sus finalistas. Libertad de San Carlos enfrentará a un equipo inédito en esta instancia Sportivo Barracas de Dolores, que clasificó en un accidentado partido ante Wanderers de Durazno.

El equipo doloreño se había impuesto como local 1-0 con gol del argentino Franco Chasampi y en la vuelta en el Landoni se puso dos veces al frente, con doblete del paraguayo Fredi Cabrera. Alexander García de penal había puesto el empate transitorio para el equipo duraznense, con el global 3-1 en contra y en el tempo adicional empezó a perder los estribos.

El goleador del equipo albinegro terminó expulsado tras revisión por una plancha muy alta lejos de la disputa de la pelota y minutos después Ramón Bolognini dio una dura patada de atrás y recibió de forma directa la tarjeta roja, al punto que el propio jugador se fue directamente a vestuarios.

20 años después, Libertad de San Carlos volvió a una final, tras avanzar nuevamente por penales, como lo había hecho en los cuartos de final ante Porongos de Flores en un maratónico 14-13 desde los 12 pasos.

El de San Carlos había llegado al Dickinson con igualdad 1-1 ante Ferro Carril de Salto por un agónico gol de Agustín Giosa, mientras que para los salteños había anotado Javier Quintero en el primer tiempo. El Carbonero había golpeado primero también en la vuelta por un largo zapatazo de Ezequiel Martínez, pero Rodrigo Pérez lo igualó cerca del final de la primera mitad.

Los carolinos pudieron ganarlo en la hora, pero Leonardo Fagúndez tapó un tiro a quemarropa a metros del área chica estirando la definición a los penales, donde además contuvo el primero. Pero Gastón Hernández tapó dos para Libertad, que se terminó quedando con la tanda por 3-1.

La final de ida se jugará el domingo 2 de setiembre en el estadio Álvaro Pérez de San Carlos.