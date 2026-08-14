"Nos sorprendió": Jadson Viera es gran candidato para asumir en Independiente tras ser campeón con Nacional

Independiente acaba de despedir a su entrenador Gustavo Quinteros después de la goleada 4-0 que sufrieron ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina y el nombre de Jadson Viera está sobre la mesa como posible reemplazante.

El director técnico de 45 años, que fue despedido por Nacional el pasado 21 de marzo, se encuentra libre y ya mantuvo conversaciones con la dirigencia del tricolor. Si bien también está en consideración Omar De Felippe, mantienen algunas dudas acerca de si será el técnico ideal para este momento, al tiempo que ven "muy bien posicionado" al técnico uruguayo.

"Jadson jugó en el Lanús campeón del 2007, tiene mucho vínculo con el fútbol argentino, pero fundamentalmente tiene un conocimiento muy acabado del plantel, de las condiciones técnicas, físicas y hasta psicológicas de cómo están ellos. Realmente nos sorprendió y se ve que viene siguiendo a Independiente desde hace tiempo", le dijeron desde la dirigencia del Rojo de Avellaneda a Ovación.

En este sentido, insistieron: "Lo veo muy bien posicionado, nos sorprendió gratamente el conocimiento que tiene de Independiente, así que es una posibilidad fuerte".

Viera ya tiene experiencia en el fútbol argentino como asistente técnico de Alexander "Cacique" Medina en dos clubes concretos: Vélez Sarsfield, donde estuvo desde el 30 de mayo del 2022 al 26 de febrero del 2023, y Talleres, donde trabajó entre junio del 2019 y diciembre del 2021.

Lo que dejó el pasaje de Jadson Viera por Nacional

Jadson Viera, DT de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Jadson Viera asumió en Nacional el 28 de octubre del 2025 tras la salida de Pablo Peirano. Se estrenó con empate 0-0 ante Cerro y en la fecha siguiente su equipo logró una victoria agónica ante Defensor Sporting para asegurarse la Tabla Anual.

Después llegaron las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, donde el Bolso igualó 2-2 en su visita al Estadio Campeón del Siglo. Ya en la vuelta triunfaron 1-0 en el Gran Parque Central por el tanto de Christian Ebere en el alargue. De esta manera se consagraron campeones uruguayos y dejaron atrás una temporada con vaivenes para celebrar el trofeo en condición de local.

En el arranque de una nueva temporada, y luego de haber tomado varias decisiones en el mercado de pases, Viera fue despedido luego de un andar irregular en el plano local, que incluyó la caída por penales en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol y el 1-0 sufrido ante el aurinegro como local por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

