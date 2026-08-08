"No salgan a rescatarlos de nuevo, ya alcanzó con lo del año pasado": el duro mensaje de Ruglio tras suspensión

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a encender la polémica a través de sus estados de WhatsApp, donde expresó que fue "raro" lo que sucedió en la suspensión del partido en el Charrúa, donde su equipo enfrentaba a Montevideo City Torque.

"Yo no creo en las brujas... pero de que las hay, las hay", manifestó en un posteo el presidente aurinegro luego de que por desperfectos en la red lumínica no se pudiera jugar un partido donde el equipo local jugaba con seis suplentes.

"Se apaga la luz en un estadio que se usa con luz varias veces por semana y nunca se apaga; raro. Se suspende el partido y ya no se vuelve a apagar la luz. Raro", manifestó Ruglio en sus tradicionales estados de WhatsApp.

Además expresó que "ahora van a ganar tiempo otros equipos que no están tan armados aún" y volvió a referirse a lo sucedido en el campeonato que ganó Nacional el año pasado. "No salgan a rescatarlos de nuevo, ya alcanzó con lo del año pasado", declaró el presidente.

También aprovechó para quejarse de las designaciones arbitrales de esta primera fecha del Torneo Clausura, donde el Mirasol iba a ser dirigido por Javier Feres, quien determinó la suspensión del partido. En su estado Ruglio comunicó que estas fueron "al menos raras", pero que Peñarol hizo silencio "para colaborar y no generar mal ambiente"

La suspensión

El encuentro estaba estipulado para la hora 18:30, pero previo a la salida de los dos equipos al campo de juego se dio el primer apagón.

En un comienzo los presentes pensaron que se trataba de un juego de luces para recibir a los protagonistas, pero con el pasar de los minutos se constató que finalmente había problemas técnicos.

A los pocos minutos volvió la luz en el Charrúa y los equipos ingresaron al campo de juego pero nuevamente se cortó la red luminica y se dio la curiosidad de los equipos saludándose en la mitad de la cancha en penumbras con algún celular prendido en las tribunas del estadio.

La luz siguió con intermitencias, apareciendo por segundos pero no permitió el comienzo en hora del partido. Los jugadores se movieron dentro del campo esperando que volviera pero con el pasar de los minutos no sucedió, la gente empezó a mostrar su impaciencia y el árbitro Javier Feres se acercó a las autoridades y encargados del Estadio Charrúa para consultar si había expectativa de que retornara la red luminica.

Asimismo, llegó un equipo técnico de UTE con el fin de poder solucionar este inconveniente. Tal es así que estuvieron en contacto con personal de Estados Unidos que da el soporte para lo que es la red lumínica del Estadio Charrúa.