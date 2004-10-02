Ni Valencia ni Juventus peligran en su liderazgo

AFP

Levemente recuperado tras su victoria frente al Roma por la Champion League, el Real Madrid quiere poner término a su crisis local mañana, en el choque de la sexta jornada de la Liga española contra el Deportivo La Coruña, otro grande en dificultades.

Por su parte, el líder Valencia se enfrenta al Betis en Sevilla y su escolta el Barcelona recibe al Numancia.

La defensa del Real sigue siendo endeble, la ofensiva no ha rendido en la medida del precio de sus delanteros y todo el equipo sufre demasiado cuando los rivales le aplican presión. Ronaldo, lesionado, no será de la partida. Pero para suerte del Real, el Depor no anda tampoco nada bien: apenas hizo 5 puntos en 13 partidos.

BARCELONA. La tarea del Bara parece mucho más simple. En plena racha triunfal, el club recibe al Numancia, recién ascendido. Es tal la confianza que el técnico Frank Rijkaard podría hacer rotar al equipo dándole descanso a parte de sus titulares (de los atacantes Ronaldinho, Deco, Samuel Eto’o y Henrik Larsson sólo jugaría uno).

Valencia, el líder, enfrenta a un Betis decepcionante, que está duodécimo en la tabla.

LOS PARTIDOS. Hoy: 16 hs. de Uruguay: Betis-Valencia y 18 hs. Real Sociedad-Atlético Madrid.

- Mañana: 13 hs. de Uruguay: Albacete-Espanyol Barcelona; Racing Santander-Sevilla; Getafe-Athlétic Bilbao; Levante-Mallorca; Villarreal-Zaragoza; Málaga-Osasuna. 15 hs. de Uruguay: Barce- lona-Numancia. 17 hs. de Uruguay: Real Madrid-Deportivo La Coruña.

JUVENTUS. La Juventus defenderá su posición de líder invicto del Campeonato de Italia en el estadio del Udinese (que va decimosegundo), en la quinta jornada a disputarse entre hoy y mañana.

Luego de tres fáciles victorias consecutivas, la Juve sufrió para conseguir el empate ante uno de los ascendidos, Palermo (1-1). El equipo de Fabio Capello tendrá que esmerarse ante Udinese, derrotado como local por Brescia (2-1) en el recordado gol con su arquero caído.

Detrás de la Juve están Lecce, que viajará a Verona para enfrentar al Chievo, y Messina, que recibirá al Siena.

MILAN. El Milan, muy convincente en la Liga de Campeones ante el Celtic Glasgow (3-1), no parece en peligro ante el Reggina que lo visitará en San Siro.

Por el contrario, el Inter de Milán, atravesará una dura prueba en la capital, ante el Roma, que en plena debacle buscará recuperarse ante su parcialidad.

LOS PARTIDOS. Hoy, 15 hs. uruguayas: Cagliari-Brescia. 16.30: Chievo Verona-Lecce. Mañana: 11 hs. uruguayas: Atlanta-Lazio; Messina-Siena; Milan-Reggina; Palermo-Bolonia; Parma-Fiorentina; Sampdoria-Livorno; Udinese-Juventus. 18:30 hs.: Roma-Inter.