Neymar desaforado: le gritó "eliminados" e insultó a los directivos de Remo, quienes lo tildaron de "vagabundo"

La tensión aumentó tras bambalinas en el estadio Mangueirão después de que Santos se clasificara para los cuartos de final de la Copa de Brasil. Tras la victoria por 1-0 sobre Remo el martes por la noche, Neymar protagonizó un intenso intercambio de insultos con directivos del club en la zona que conduce a los vestuarios.

Un video difundido en redes sociales muestra al número 10 del Santos discutiendo con miembros de la delegación del Remo inmediatamente después del final del encuentro aunque se desconoce cómo se originó la tensa situación.

En medio de los gritos e insultos, Neymar reaccionó a las provocaciones, repitió la palabra "eliminado", hizo gestos hacia los oficiales y, en uno de los momentos más tensos de la discusión, gritó: "Mierda".

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



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Las imágenes muestran que el intercambio de insultos rápidamente atrae la atención de jugadores, cuerpo técnico y miembros de ambas delegaciones. La discusión se intensifica durante unos instantes, mientras la gente intenta seguir y comprender lo que sucede en los pasillos del estadio.

Após o apito final da partida contra o Remo, Neymar provocou dirigentes e torcedores do time paraense que estava na zona mista do Estádio Mangueirão.



"Eliminado! Eliminado!"



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Los hinchas y directivos del Remo derribaron algunas vallas, creando un ambiente tenso, mientras que los guardias de seguridad del Santos intentaban calmar la situación en la puerta del vestuario del equipo.

Tras el episodio, el presidente del Remo, Antônio Carlos, declaró en contra del astro brasileño: "Este vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas aquí y todavía viene a provocar". En portugués, "vagabundo" es una palabra que se utiliza para cuando alguien está fuera de lugar.

🚨 AGORA! Tonhão, presidente do Remo:



“O Santos não precisa disso.”



“E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!”… — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 5, 2026

Santos derrotó a Remo y se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Brasil, después de un empate en el partido de ida en Vila Belmiro.

Ya se retiró de la selección pero ¿Neymar deja el fútbol?

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial de Norteamérica, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre.

"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Neymar al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.

"Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente", matizó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, castigado por un seguidilla de lesiones en los últimos años.

Su padre y representante, Neymar da Silva Santos, también fue cuestionado al respecto.

"Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué va más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió el empresario.

El Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

En 2025 la justicia brasileña rechazó un pedido de Neymar para frenar la publicación de un podcast que presentó a su padre como un empresario "voraz" que estaba detrás de la mayoría de decisiones de su carrera.

En base a Globo / GDA y AFP.