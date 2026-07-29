Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil: “Di mi sangre y mi vida, pero ahora ya no quiero más”

Neymar ratificó su retiro definitivo de la selección de Brasil al declarar, entre lágrimas, que su etapa como futbolista de la Canarinha "se acabó" luego de la eliminación del elenco que conduce el italiano Carlo Ancelotti ante Noruega en el Mundial 2026.

"Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre y mi vida... pero ahora ya no quiero más", dijo Neymar en la noche de este martes, luego de que su club, el Santos, derrotara 4-2 al UCV de Venezuela en los playoffs de la Copa Sudamericana para avanzar a octavos de final.

El máximo anotador histórico de Brasil, con 80 goles, fue convocado para la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos tras casi años desde su último partido con la Canarinha y solo disputó 37 minutos en dos encuentros en la cita mundialista.

Neymar se lamenta tras la derrota 2 a 1 frente a Noruega que deja a Brasil fuera del Mundial 2026. Foto: AFP

Su único tanto, un penal, fue insuficiente para evitar una eliminación prematura de Brasil tras la derrota 2-1 a manos de la Noruega de Erling Haaland en los octavos de final y, con la voz cortada por el llanto, declaró en ese momento: "Aquí se acaba".

Neymar, de 34 años, tiene contrato hasta final de año con el Peixe, que lucha por evitar el descenso a la Segunda División del fútbol brasileño. Asimismo, el exjugador del Barcelona y del París Saint Germain marcó el fin de semana dos goles en su primer partido tras el Mundial, fue en el empate 2-2 del conjunto paulista ante Chapecoense por el Brasileirão, y la celebración de su primera anotación pareció responder a sus críticos.

Neymar imitó el gesto de repartir cartas, después de haber sido cuestionado por participar en un torneo de poker mientras sus compañeros jugaban el partido de ida de su cruce de playoffs de la Copa Sudamericana contra UCV en Venezuela.

Neymar Junior con la camiseta del Santos. Foto: AFP.

El martes comenzó en el banco de los suplentes en el encuentro de vuelta y entró a la cancha tras el descanso. Santos cerró sin apuros su clasificación para continuar en el segundo certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo de Neymar Junior volverá a salir a escena el miércoles 12 de agosto al enfrentarse ante el Macará de Ecuador en el Estadio Urbano Caldeira y la revancha será dentro de siete días en el Estadio Bellavista. Aún no se definieron los horarios para esos dos encuentros por el torneo internacional.

Con información de AFP