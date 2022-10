Nández y Brian Rodríguez: de ser de los más utilizados en Eliminatorias a no ir al Mundial de Qatar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso dio a conocer este viernes la lista de los 55 jugadores reservados para el Mundial de Qatar. Sabido es que ya no se podrán agregar más futbolistas y que de ellos saldrán los 26 que representarán a Uruguay en la Copa del Mundo y también que dos de los jugadores que más minutos tuvieron en Eliminatorias no estarán: Nahitan Nández y Brian Rodríguez.

El repaso de los minutos de todos los futbolistas en el torneo clasificatorio al Mundial indica que el actual jugador del Cagliari de Italia entra en el cuarto escalón de los que más jugaron.

Nández disputó un total de 915 minutos en 13 partidos, al igual que José María Giménez, que lo dejan por detrás de Federico Valverde y Luis Suárez (14 juegos), Rodrigo Bentancur (16) y Diego Godín (17).

Rodríguez por su parte, se encuentra solo un escalón por debajo ya que sumó un total de 11 partidos con la selección uruguaya en las últimas Eliminatorias.

Los futbolistas más utilizados en las Eliminatorias.

El detalle a tener en cuenta es que ambos disputaron todos esos partidos bajo la dirección técnica de Óscar Washington Tabárez y que con Diego Alonso no tuvieron actividad y tampoco fueron convocados.

En el caso de Nández, una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha que lo tuvo alejado de las canchas por varias semanas y el contagio de covid-19 llevaron a que no fuera tenido en cuenta por Alonso. A eso hay que sumarle su situación con la justicia tras una denuncia de su expareja, por "violencia doméstica, psicológica y patrimonial".

Ante este hecho el jugador se expresó en un comunicado, pero aún no volvió a Uruguay a resolver esa situación. "Los hechos denunciados son falsos y han sido difundidos en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados", indicó el futbolista.

La situación de Brian Rodríguez responde estrictamente a lo deportivo luego de atravesar un momento irregular en Los Ángeles FC lo que lo llevó incluso a cambiar de club y arribar al América de México, al que hoy defiende.

"Es imposible que uno no se sienta mal por no estar en la selección, yo estuve un montón de tiempo en la Eliminatoria, ver el cambio que tuvieron me pone muy feliz. Al ver triunfar a compañeros míos que no estaban citados me pone muy contento, uno trabajará y verá cómo se darán las cosas para ver si puedo tener la oportunidad", indicó en agosto de este año en diálogo con Último al arco de Sport 890.