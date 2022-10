Uno a uno: las caras nuevas de Alonso en la lista de reservados para el Mundial de Qatar

A falta de poco menos de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022, Diego Alonso dio a conocer la lista de reservados para la competencia. De esos 55 jugadores saldrán los 26 convocados de la nómina final y en carrera hay varios futbolistas que aparecen por primera vez.

Varios de ellos son del fútbol local y otros están viviendo un gran presente en el exterior lo que les permitió, al menos, entrar en la consideración del Tornado más allá de que con el tiempo quedará definido si irán o no a la Copa del Mundo.

Si hacemos un análisis por zonas del campo de juego. Santiago Bueno y Gastón Álvarez son los zagueros que se transformaron en novedad para esta lista.

Por los laterales aparecen tres jugadores ya que por derecha se encuentra José Luis Rodríguez, mientras que por derecha se ubican Lucas Olaza y Maximiliano Araújo, más allá de que este último también puede jugar de volante.

Si pasamos al mediocampo aparece Felipe Carballo que actualmente es uno de los futbolistas más destacados del fútbol local, mientras que en el ataque quien dice presente es Thiago Borbas, el goleador del Campeonato Uruguayo.

Santiago Bueno

Girona (España)

El zaguero se convirtió en titular indiscutido del Girona. Disputó 40 y 35 partidos en las últimas dos temporadas con el equipo catalán en la Segunda División y tras el ascenso a Primera División jugó nueve partidos y todos desde el arranque. Defendió a la Sub 17, a la Sub 20 y a la Sub 23 de Uruguay.