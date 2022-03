Nacional: Pablo Repetto probó un nuevo mediocampo pensando en MC Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este viernes, a 48 horas del partido ante Montevideo City Torque (domingo 16.30, Gran Parque Central) por la quinta fecha del Torneo Clausura, Pablo Repetto ordenó trabajo táctico en Nacional y siguió con las pruebas, sobre todo en el mediocampo.

Entre los bajos rendimientos, los magros resultados (4 puntos de 12) y las bajas por lesión y suspensión, el técnico tricolor continúa tratando de encontrar la oncena ideal. Vayamos primero a las confirmaciones:



- Sergio Rochet estará en el arco

- Leo Coelho y Nicolás Marichal continúan en la zaga

- Camilo Cándido entra al lateral zurdo por Christian Almeida

- Diego Rodríguez no será titular en el medio, por lo cual Felipe Carballo tendrá a un nuevo compañero

- Matías Zunino se mete al extremo derecho en lugar de Alfonso Trezza

- El colombiano Alex Castro, luego de cumplir cuatro fechas de suspensión, debutará como titular por Santiago Ramírez en la zona izquierda del ataque

- Manuel Monzeglio continuará como enganche

- Ante el desgarro de Juan Ignacio Ramírez y la suspensión de Emmanuel Gigliotti, Franco Fagúndez será el centrodelantero.

Como se ve, son muchas las certezas que tiene el conductor tricolor, pero hay dos puestos en los que aún mantiene dudas:



- Lateral derecho: José Luis Rodriguez tuvo una leve mejoría de la dolencia muscular que padece y aún no se lo descarta. Si no va él, debutará Leandro Lozano.

- Doble cinco: Desde comienzos de semana se maneja que el Torito Rodriguez saldrá de la oncena. Joaquín Trasante aparece como el principal candidato a reemplazarlo, pero este viernes Repetto probó una nueva alternativa: Yonathan Rodríguez. Llegado este año al tricolor desde Cerrito, el volante de 28 años aún no ha debutado y podría hacerlo este domingo ante MC Torque.