Las fotos de Nacional para desafiar al VAR y demostrar que fue penal de Arias al Colo

Ha pasado prácticamente una semana de disputado el clásico y los ecos no se acallan. Se sigue hablando de las polémicas, principalmente sobre la jugada que involucró a Ramón Arias y Juan Ignacio Ramírez, en la cual Nacional sigue insistiendo en que hubo penal del Cachila al Colo.

La AUF publicó este viernes los audios y los videos del VAR en el clásico, en donde respecto a esta jugada se llega a la conclusión de que las imágenes no aportaban pruebas contundentes como para afirmar que el defensa de Peñarol había golpeado en el rostro al delantero tricolor, por lo cual no había necesidad de convocar al árbitro central, Leodán González, para que mirara el monitor. A esa altura, y es válido aclararlo, desconocían la existencia de una cámara que tenía filmado claramente el golpe y que no estaba en línea para el VAR.

Desde el mismo ángulo, un fotógrafo de Nacional registraba el desarrollo de la jugada y la institución posteó cuatro tomas con la secuencia completa de lo ocurrido. Allí, una vez más, se advierte el codo de Arias sobre el rostro de Ramírez. Por supuesto que, al ser imágenes estáticas, es imposible que de esta documentación se concluya que hubo golpe del jugador de Peñarol o que fue el tricolor quien lo propuso.

Lo concreto es que Nacional tiene "sus" pruebas y las mostró a modo de desafío de lo que vieron (o no vieron) quienes actuaron en el VAR del clásico.