Se publicaron los audios VAR del clásico con las tres jugadas más polémicas del Peñarol-Nacional

Muchas fueron las polémicas que se instalaron en el duelo clásico entre Peñarol y Nacional por el Torneo Apertura. Más allá de la presencia del VAR, las decisiones más importantes de Leodán González fueron discutidas de un lado y del otro.

Este viernes se dieron a conocer los audios del VAR del encuentro disputado el pasado domingo en el Campeón del Siglo y en ellos se puede identificar el diálogo entre quienes se encargan de manejar la herramienta tecnológica y el árbitro central.

La expulsión a Pablo Ceppelini

Cuando se disputaban 39 minutos de la primera parte se dio una jugada complicada para el árbitro sobre la línea. Varios jugadores disputaron la pelota y si bien Leodán González primero sancionó lateral, fue alertado por sus compañeros.

"Va a disputar el balón, pero el contacto es tapones con gemelo. El impacto es de lleno", se escucha que indican desde el VAR mientras González intentaba separar a los jugadores dentro del campo.

En ese momento, le recomiendan al árbitro central que la revise y ahí es contundente: "Él se despreocupa del balón y va directamente a golpear al 27 (Santiago Ramírez), aplicando fuerza y lo pudo haber lesionado. Cambio el saque de banda, voy con tiro libre a favor de Nacional y tarjeta roja a Ceppelini. No va a disputar la pelota, no es fútbol".

"Aparte hace un movimiento como para bajar la pierna", le confirman desde el VAR momentos antes de la segunda polémica.

El retroceso en la expulsión a Trezza

De ese tiro libre para Nacional nace un contragolpe de Peñarol que comanda Agustín Canobbio y en el que llegando a tres cuartos de cancha habilita a Ignacio Laquintana. Alfonso Trezza lo baja y González no duda: roja al futbolista tricolor.

"Tiene alta probabilidad de controlar el balón. La única que me queda determinar es la cantidad de jugadores", indicaron desde el VAR. "Si el jugador no le hace la infracción el jugador controla el balón y avanza", agregan.

"Está difícil che, no sé si tenemos elementos claros para entrar. Confirmamos la decisión porque no tenemos la evidencia clara", se escucha, pero inmediatamente indican: "Un segundo más".

"Capaz que a esta altura es bueno que la interprete él de nuevo. Me gustaría para que evalúes cantidad de jugadores, solamente eso. Probabilidad de control la tiene, hay dirección y hay cercanía", le manifiestan a González.

Es allí que el árbitro se acerca al monitor para revisar la jugada y nuevamente cambia su decisión: "El balón cruza y el 27 (nuevamente Santiago Ramírez) puede tener una acción. El 27 puede ensayar una defensa".

Eso es lo que motivó a que cambie la tarjeta y que Alfonso Trezza, que estaba en la boca del vestuario, regrese al campo de juego para los minutos finales del primer tiempo.

Posible penal sobre Juan Ignacio Ramírez

Tal vez fue la jugada que "menos" se revisó y la que más polémica trajo teniendo en cuenta que luego apareció una cámara con la que no contaba el VAR para analizar la situación.

Ramón Arias le cruza el cuerpo a Juan Ignacio Ramírez cuando este se insertaba en el área y si bien se reclamó infracción fue desestimado tanto por Leodán González como para el equipo VAR que no llamó al árbitro central para que la revise.

"Mirá el brazo de Arias. Tira el brazo, pero no llega a impactar. No llega a destino", indican desde el VAR en primera instancia.

"Para mí, abre el brazo pero no llega a haber contacto. No me da la evidencia que haya contacto en el rostro. Todo chequeado, Leo", agregaron para darle continuidad al fútbol.