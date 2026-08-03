Muslera tuvo un error y lo ayudó un compañero: “Si no me salvás en esa, entro en un pozo y capaz que ni salgo”

Estudiantes de La Plata goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0 en la tercera fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino y Fernando Muslera volvió a ser protagonista con grandes atajadas, pero con un error que obligó a un compañero a salvarlo.

Si bien el Pincha se impuso en Uno con goleada incluida con tantos anotados por Guido Carrillo a los 9’, Ezequiel Piovi a los 16’ y Tomás Palacios a los 36’, el uruguayo tuvo otra vez una destacada actuación porque además de tener buenas intervenciones, atajó un penal.

Pero uno de los momentos más celebrados de la noche en La Plata llegó sobre el final del encuentro, cuando el arquero uruguayo de 40 años le contuvo un penal a David Barbona a los 86 minutos, evitando el descuento del Halcón de Florencio Varela y manteniendo su arco en cero.

Y la respuesta del estadio Jorge Luis Hirschi fue inmediata: todo el público se puso de pie para ovacionar a Muslera en un gesto de respaldo luego de las críticas que había recibido tras su participación con la selección de Uruguay en el Mundial 2026.

Uno de los primeros en destacar su actuación fue su compañero Tiago Palacios, elegido figura del encuentro, quien valoró especialmente el reconocimiento que recibió el uruguayo: “"Fernando merecía la ovación. Él la necesitaba por lo que pasó en el Mundial, así que estoy contento por él", dijo el atacante.

Pero además de ese penal atajado, el golero surgido en Wanderers tuvo otras muy buenas intervenciones durante la noche del sábado, pero también una situación en la que casi vuelve a ser blanco de críticas.

Es que tras un remate muy suave y a colocar de Agustín Hausch, Muslera dio rebote y Defensa y Justicia tuvo el gol, pero Gastón Benedetti lo salvó mandando la pelota al córner.

"TE AMO, FER" Los hinchas de Estudiantes le demuestran TODO SU AMOR a Muslera.



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En zona mixta, el golero uruguayo habló sobre esa jugada y confesó: “Hoy tuve una situación en la que el Vasco Benedetti y se lo dije cuando terminó el partido ‘Vasco si vos no me salvás en esa yo entro en un pozo y capaz que ni salgo”.

“Es la realidad porque yo estoy en un proceso de sanación con lo que viví”, agregó Muslera que también tuvo algunos encontronazos con jugadores de Defensa y Justicia como Leandro Fernández.

De todas maneras, el uruguayo volvió a tener una muy buena actuación, recibió nuevamente el cariño de la gente de Estudiantes de La Plata y se fue otra vez ovacionado del Estadio Uno.