El motivo por el que Plaza Colonia lleva a Peñarol a jugar a Paysandú por la fecha 12

La fecha 12 del Torneo Apertura indica que Plaza Colonia chocará ante Peñarol y que será local, aunque no lo hará en su departamento y se mudará algunos kilómetros para disputar dicho encuentro en el Estadio Artigas de Paysandú.

El escenario sanducero, que el aurinegro ya visitó en el 0-0 frente a Rentistas en este Torneo Apertura, fue el que se terminó fijando por el Patablanca y por la Mesa Ejecutiva, luego de que el Estadio Suppici fuera el elegido en primera instancia, aunque de manera condicional.

¿Qué cambió para que el duelo se mueva hasta Paysandú? Carlos Manta, gerente de Plaza Colonia, lo explicó en diálogo con 100% Deporte de Sport 890. "Con el Suppici no pasó nada, nos ajustamos al derecho", expresó.

De todas maneras, Manta dio detalles de lo que llevó a esta decisión: "La última vez que fue Peñarol a jugar al Suppici se cortaron las luces. Peñarol es demasiado grande como Nacional y se merecen el mejor espectáculo y la garantía para los espectadores".

El propio gerente del Patablanca afirmó que solicitó una reunión con la intendencia de Colonia para saber si le daban las garantías de que ese tipo de episodios no iban a volver a ocurrir, pero al no recibir una respuesta se tomó la decisión de mover la localía.

"Cuando jugamos con Danubio pusimos baños químicos, pero Danubio llevó cerca de 200 personas y Peñarol lleva 3000, no podemos. Tenemos que levantar la mira y profesionalizar y queremos que Colonia se profesionalice como lo está haciendo Maldonado", aseguró.

"No soy el dueño de la razón, pero hace dos años que no tenemos una recaudación, venimos en déficit y tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Necesitamos un poco de oxígeno y no tengo duda que la respuesta de los hinchas será muy buena", añadió.