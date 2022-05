¿Cuál es el motivo por el que el Cebolla Rodríguez no juega en Plaza Colonia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento de Plaza Colonia hace tiempo que dejó de ser el que desean en el club. Los dirigidos por Eduardo Espinel marchan antepenúltimos en el Torneo Apertura con apenas ocho puntos y tienen una ocasión de oro para comenzar a revertir su andar: se enfrentan de locales ante Peñarol y una hipotética victoria sería un envión anímico importante para el cierre del certamen.

Más allá de lo que se puede visualizar en la estadística, la principal problemática del equipo es la imposibilidad de encontrar regularidad en la oncena titular. Son varios los motivos que lo han generado: el rendimiento de algunos futbolistas, la adversidad de los resultados y un enemigo constante: las lesiones.

En este momento tiene a cuatro jugadores en sanidad y un jugador suspendido: Cristian "Cebolla" Rodríguez sufrió un desgarro, Federico Pérez una fisura en el metatarsiano, Edhard Greising un esguince de rodilla y Zeballos tiene un problema muscular. A su vez, Vitão todavía debe cumplir una fecha de suspensión. Este panorama ha generado que Espinel no pueda completar hoy el banco de suplentes.

Ahora bien, ¿qué sucede en el caso particular del Cebolla Rodríguez? El mediocampista no integra la lista de convocados desde la tercera fecha del torneo en aquella goleada 5-0 del elenco coloniense ante Cerro Largo. El exfutbolista de la Celeste se venía recuperando de un fuerte esguince en el tobillo y, cuando se había puesto en plenitud, sufrió otra lesión: un desgarro que lo tiene a maltraer.

En diálogo con Ovación, Espinel, DT del equipo, explicó cómo influye en el plantel la ausencia de un referente futbolístico: “Lo del Cebolla ha sido muy perjudicial para nosotros porque venía entrenando muy bien y tuvo un percance que la verdad lo ha traído muy abajo en lo anímico porque ni que hablar que tiene expectativa de ayudar al equipo en este momento que precisamos recuperarnos, pero seguramente tiene para un par de semanas más de recuperación”, inició.

Luego añadió: “Se le está haciendo muy difícil por el tema de que, al no estar entrenando ya normalmente, un jugador con treinta y pico de años se complica, pero ha afectado mucho porque teníamos mucha ilusión para este semestre con él porque lo veíamos notable, el último partido con Cerro Largo anduvo muy bien, había hecho una buena pretemporada y lo estamos sintiendo no solo por la jerarquía que tiene dentro y fuera de la cancha, sino porque tenemos un plantel muy corto y necesitamos jugadores”.

Signo positivo

De todas formas, desde el club eligen no poner excusas y se preparan con entusiasmo para enfrentar al aurinegro. De hecho, su director técnico manifestó haber detectado signos positivos de sus dirigidos ante el negriazul: “Estamos trabajando, el ultimo partido fue un indicio de que estamos mejorando. Pese a que no conseguimos la victoria, hicimos un muy buen partido con Liverpool, no merecimos perder y entonces creo que es el camino de seguir trabajando, apostar a los que están y no detenerse por ahí o poner excusas de que se han perdido jugadores; estamos trabajando con lo que hay”, declaró Espinel.



Aspectos a mejorar

La irregularidad del equipo también se ha traducido en un cambio casi permanente de nombres en la oncena, sobre todo en el ataque, donde no hay futbolistas que salgan de memoria.

En este sentido, Espinel comentó: “Cuando tenés rachas de partidos que no se ganan los errores se encuentran en que te hacen goles y por ahí no convertís los que precisás; todos los jugadores han tenido oportunidades, pero no encontramos ese once ideal o ese jugador que necesita un equipo, que sea goleador, como por ahí en algún momento tuvimos a Renzo López, a Diogo, o al mismo Dibble que en alguna instancia era nuestro goleador”, detalló.

Y enseguida añadió: “No pudimos encontrarlo y es la preocupación que tenemos de cara al futuro, ha jugado Juan Cruz Mascia también, le estamos buscando la vuelta”, expresó.

Para el juego ante Peñarol, se espera que el equipo forme con una línea de cinco defensores y dos referencias ofensivas en busca de tres puntos.

El desafío: corregir en defensa y encontrar artilleros

Pablo Ceppelini ante la marca de Nicolás Dibble en el Plaza-Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

El desafío es permanente, la cantidad de jugadores en sanidad y el rendimiento que han mostrado los jugadores que están en plenitud preocupan a Eduardo Espinel, que esta mañana terminará de definir el equipo cuando entrene con sus dirigidos. Hay dos aspectos vitales en el funcionamiento colectivo que son prioridad para el DT: “A nivel defensivo hemos recibido goles que nos preocupan mucho porque son errores realmente infantiles, con Liverpool estuvimos más concentrados y agresivos, necesitamos que eso siga en cada partido, ojalá tengamos esa regularidad en estos partidos y por ahí encontremos algún jugador que se inspire con los goles y nos pueda ayudar a salir de este momento, pero la parte ofensiva es una preocupación que tenemos hace varios partidos”.

Con este panorama, el campeón del Apertura formaría con Guirín en el arco, una línea de cinco conformada por Barrandeguy, Ayala, Heredia, Jourdan y Kidd; tres mediocampistas como Suhr, Pérez y el capitán Fernández y en el sector ofensivo estarían el brasileño Daniel Bahía junto con Juan Cruz Mascia, dos novedades respecto de la delantera que paró Espinel en el último juego con Liverpool.