Mina Bonino recordó cuando Alonso fue a su casa a motivar a Valverde: "Casi terminamos llorando los tres"

Mina Bonino, esposa de Federico Valverde, contó el primer encuentro que tuvo el volante con Diego Alonso cuando asumió como entrenador de la selección uruguaya en diciembre del año pasado.

A una semana del inicio del Mundial de Qatar 2022, confesó cómo fue la primera vez que se reunieron para el programa argentino "Doble mérito" que se emite por YouTube.

El Tornado, que antes de comenzar los entrenamientos de cara a las últimas cuatro fechas de Eliminatorias hizo una gira por Europa para hablar cara a cara con algunos jugadores, pasó por la casa de Valverde en Madrid.

"Veníamos en un momento durísimo. La cosas no salían, no jugaba, los entrenamientos mal. Y apareció y cayó Diego como un ángel", explicó Bonino.

La esposa del jugador del Real Madrid y la Celeste señaló que se iba a retirar de la charla cuando llegó Alonso, pero que el DT de la Celeste le manifestó que podía estar y que no había problemas.

"Le empezó a hablar de padre a hijo y yo era un mar de lágrimas. Yo llorando que no podía más, Diego hablándole a Fede desde el corazón y Fede mirándome como diciendo: 'Qué papelón, por favor'", reconoció entre carcajadas.

Bonino contó que en ese momento el propio Alonso le dijo: "No llores más que me vas a hacer llorar a mí". "Y casi terminamos llorando los tres", añadió.



La esposa de Valverde no dio más detalles, pero aclaró que "la charla no iba por el lado técnico" si no por el aspecto "motivacional".

Alonso y Valverde consolidaron una gran relación también en este tiempo que coincidió con la mejor versión del jugador tanto en el Real Madrid como en la Celeste. El propio DT, además, le cambió el apodo puertas adentro del Complejo Celeste y ahora hasta en Europa ya lo llaman de esa manera. Ya no es más el "Pajarito", ahora es el "Halcón" Valverde.

Por otra parte Bonino, argentina y periodista deportiva, fue consultada sobre qué pasaría si en el Mundial de Qatar la selección uruguaya se cruza ante la albiceleste. "Si juegan Uruguay-Argentina, quiero ver feliz a Fede", comentó.