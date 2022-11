Clima tenso en Portugal, rival de la Celeste: el frío saludo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que parecía ser un momento de celebración se convirtió en una alarma en la concentración de Portugal, uno de los seleccionados que irá al Mundial de Qatar 2022 y que será rival de Uruguay en el Grupo H junto a Corea del Sur y Ghana. Un video de la federación lusa que muestra el encuentro del plantel en Lisboa reveló un instante de tensión entre el capitán Cristiano Ronaldo y otra de las figuras del equipo, el extremo Bruno Fernandes.

Ronaldo y Fernandes son compañeros en Manchester United. Se reencontraban en el vestuario de la concentración portuguesa, en Lisboa, previo a un amistoso contra Nigeria, previo a la partida hacia Doha. Las imágenes son contundentes: Ronaldo le extiende la mano a Fernandes, que lo saluda con frialdad y le hace un comentario que deja con cara de disgusto al gran símbolo del fútbol portugués. Medios de ese país señalan que el episodio es una consecuencia de las extremas declaraciones de Ronaldo contra el Manchester United y su técnico, Erik Ten Hag, a quienes acusa de haberlo “traicionado”.

Fernandes venía de jugar en el agónico triunfo del United ante Fulhan. Ronaldo faltó a las últimas convocatorias del club inglés por una incierta afección que despertó infinitas especulaciones.



El mundo del fútbol se pregunta en estas horas si Ronaldo, el máximo goleador de la historia del fútbol, cambiará de club cuando regrese de la aventura qatarí. Sus declaraciones en una entrevista televisiva ahondaron el distanciamiento que ya tenía con el club a principios de temporada, cuando se especulaba con que quería irse. Dijo que fue lo contrario, que hicieron lo posible para echarlo.

Este domingo, en el programa “Piers Morgan uncensored” (Piers Morgan sin censura), de la cadena Sky Sports, Cristiano arremetió contra todos, con excepción de Alex Ferguson, el director técnico que recomendó su contratación cuando tenía 17 años y jugaba en Sporting de Lisboa.

A pocos días de disputar su quinto Mundial, el portugués le apuntó con artillería pesada al club y a Ten Hag: “Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club”.



Su relación con Ten Hag difícilmente tenga retorno: “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”. Después cargó contra Wayne Rooney, excompañero en Manchester United durante cinco años, que días atrás había dicho sobre Cristiano: “Creo que las cosas que hizo desde el principio de la temporada son inaceptables para el club. Es una distracción no deseada que el Manchester no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruirse”.

Cristiano le respondió a Rooney: “No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad”.



Sus cuestionamientos alcanzaron a la gestión del club: “Creo que los hinchas deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el United, para eso volví. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top, como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal. Me encanta el United, amo a los aficionados, siempre están de mi lado. Pero si quieren mejorar, tienen que cambiar muchas cosas, muchas cosas”.



Solo rescató a Ferguson: “No sé qué le pasa al Manchester desde que Alex se fue. El club no ha evolucionado. Cero progreso. Alex sabe mejor que nadie que el club no va por el camino que se merece. Todo el mundo lo sabe, el club no avanza. La gente que no se da cuenta es porque no lo quiere ver; son ciegos”.

Cristiano reconoció que siguió los consejos de Ferguson cuando se desvinculó de Juventus: “Me dijo ‘no hay forma de que vayas al Manchester City’, y yo le dije ‘ok jefe’”. Acusó a la conducción de “falta de empatía” en el momento que su esposa perdió un embarazo: “Los hinchas del Liverpool hicieron un minuto de silencio por la muerte de mi hijo, realmente me sorprendió. En Manchester United jamás mostraron empatía por la situación que yo viví, nunca”.



También fue lapidario con Ralf Rangnick, el técnico interino que precedió a Ten Hag en la temporada pasada: “Si tu no eres ni siquiera un entrenador, ¿cómo vas a dirigir al Manchester United? Nunca escuché hablar de él”.

Estas declaraciones de Cristiano ponen en contexto su pobre temporada futbolística. En 14 fechas de la Premier League, fue titular en cuatro partidos y en otros seis ingresó desde el banco. Solo disputó 520 de los 1260 minutos posibles. Convirtió apenas un gol, el 9 de octubre, en el triunfo 2-1 sobre Everton. Más presencia mostró en la Europa League: estuvo desde el comienzo en las seis jornadas, con dos goles, ambos en los partidos ante Sheriff Tiraspol.



Cerca de cumplir 38 años, el portugués busca reivindicarse en la Copa del Mundo, uno de los pocos títulos que no tiene. Su selección se enfrenta este jueves en Lisboa a Nigeria y luego partirá a Medio Oriente. El debut por el Grupo H de la Copa será el 24 de noviembre, ante Ghana. Después le espera Uruguay, el 28, y Corea del Sur, el 2 de diciembre.