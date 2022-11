Una duda grande por la banda derecha a nueve días del debut de Uruguay en Qatar

A nueve días del debut de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022 contra Corea del Sur, surge rápidamente una interrogante grande y es quién jugará por el lateral derecho.

Lo primero a decir es que Ronald Araujo fue el elegido por Diego Alonso para jugar en ese sector de la cancha en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias, pese a que su puesto natural es el de central por la derecha. Sabido es que el riverense ya había jugado en ese lugar en su club, el Barcelona.



Ante la incertidumbre respecto a su recuperación, todo hace indicar que es poco probable que esté a la orden para el debut de los celestes en Qatar. Pero... Es riesgoso descartarlo, más con todo el esfuerzo que está haciendo por estar y con la rapidez que viene evolucionando.

Si no está, ¿Quién es el favorito? Guillermo Varela. Es rápido (característica clave ante un equipo que tiene jugadores veloces) y fue el titular en el último amistoso de la selección, en el 2-0 contra Canadá. También jugó en el amistoso frente a Estados Unidos, que terminó con una igualdad a cero.



El Pumita Rodríguez es el segundo lateral derecho natural del plantel pero, al menos para el debut, parecería que es el que tiene menos chances de jugar por la envergadura del partido.

No hay que perder de vista que también podría ser titular Martín Cáceres, el polifuncional de la defensa, que fue el zaguero por derecha ante los norteamericanos.



Aunque menos probable, tampoco hay que descartar que el Tornado se incline a jugar con una línea de tres en defensa y dos carrileros, donde hasta Federico Valverde podría jugar por la derecha y así sumar un tercer central.

LATERAL DERECHO

Las posibilidades

1- Está claro que estando en condiciones, Ronald Araujo sería el titular. Fue el elegido por el seleccionador en los partidos cruciales de las Eliminatorias, y tuvo un correcto rendimiento. Lleva 48 días desde que se operó, está junto a dos especialistas de Barcelona en Abu Dabi e intensificando esfuerzos para estar a la orden. Parece poco probable.



2- Por antecedentes, porque no está el Zorro Damián Suárez y por características, Guillermo Varela es el principal favorito para ser titular en el debut de Uruguay contra Corea del Sur el próximo 24 de noviembre a la hora 10:00. El jugador del Flamengo ya entrena con el equipo en la concentración celeste en Abu Dabi.



3 - En el amistoso contra Estados Unidos, Alonso decidió jugar con una línea de tres centrales en la que Martín Cáceres fue uno de los elegidos y jugaron Varela por derecha y Matías Viña por izquierda, como carrileros. Es una opción, pero no la primera. El Pelado también puede jugar como lateral; le daría más experiencia a la línea final de Uruguay.



4 - El Pumita José Luis Rodríguez hizo un gran año en Nacional y ese hecho le valió la convocatoria a la lista final de 26 futbolistas que eligió el Tornado Alonso para llevar a Qatar. Tiene un buen ida y vuelta, como Varela es veloz, aunque no tiene experiencia jugando en la mayor. Sí fue campeón Sudamericano Sub 20 en 2017 y jugó el Mundial de la categoría.



5 - La polifuncionalidad de Federico Valverde y su presente, donde juega bien en cualquier posición que lo ponen, hacen pensar en que bien podría jugar como carrilero en un 3-4-3 o en un 3-5-2, aunque estos dos sistemas tácticos parecen los menos probables a utilizar por Alonso. En Real Madrid, el Halcón ya ha jugado de esa manera.