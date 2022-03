Diego Alonso en modo Julio Ribas: le cambió el apodo a Valverde y ya no es más el Pajarito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tendremos que empezar a acostumbrarnos, pero a partir de ahora Federico Valverde ya no es más el Pajarito. Al menos en la selección uruguaya. Puertas adentro del Complejo Celeste, le cambiaron el apodo y ahora le dicen el Halcón. Ayer, ya con el triunfo ante Perú y la clasificación asegurada a Catar 2022, la historia salió a la luz.

Fue el propio Valverde, que se tomó con humor este cambio en el apodo que lo acompaña desde chico, el que dejó a entrever el asunto en un mensaje en redes sociales.

"Esto es Uruguay. El resultado de un camino largo, difícil pero muy gratificante. Nosotros dijimos que íbamos a llevarlos al mundial. Y allá vamos. PD: EL HALCÓN", firmó el volante junto a una foto abrazándose al entrenador Diego Alonso.

Esto es Uruguay

El resultado de un camino largo, difícil pero muy gratificante



Nosotros dijimos que íbamos a llevarlos al mundial

Y allá vamos ✈️💙



PD: EL HALCÓN 🦅 pic.twitter.com/LfuR64V9Dr — Fede Valverde (@fedeevalverde) March 25, 2022

¿Quién fue el responsable de este cambio? De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación con fuentes cercanas al plantel, fue el propio DT el que impulsó este nuevo apodo que ya generó adhesiones en la interna.



Alonso, que en reiteradas ocasiones reconoció que se dio cuenta que quería ser entrenador por Julio Ribas, fue apodado como Tornado por el mismo Ribas cuando lo dirigía en sus inicios en Bella Vista.



¿Por qué Ribas le cambiaba o le ponía apodos a los jugadores? Esto explicó el pasado 19 de diciembre en charla con Ovación: "Entre esas charlas siempre para pedir cosas yo ponía sobrenombres, en ninguno de esos sobrenombres se hería al jugador, tenían como objetivo explicar lo que tenían que hacer dentro de la cancha. En el caso del Tornado porque o le explicaba 'tenés que ser un tornado, tenés que se una ráfaga, tenés que hacer lo que más le duele a los defensores, que no es hacerle goles, es marcarlos a ellos. Tenés que correrlos, triturarlos y eso solo lo puede hacer un tornado'. Y le pregunté: ¿estás convencido que podés ser un tornado?'. Y nos reíamos. Así nació, porque las personas se mimetizan con las cosas que le decís, si le das para adelante te crees lo que no está escrito".



"Con Medina lo mismo, porque era medio huraño y después de pensar mucho, me dije tiene que ser un cacique. Cuando se lo dije, me pregunto: ¿Por qué?'. Le dije: 'porque tenés las flechas del gol'. Te cuento una anécdota, un día cuando jugaba en el Cádiz llevaba unos cuantos partidos sin meter un gol y me llama por teléfono, yo no identifiqué el número. Me dice: 'soy yo, el Cacique con flechas de goma'", añadió.

El origen del apodo Pajarito

"Cuando era pequeño me llamaban Pajarito porque un míster me decía que cuando jugaba al fútbol volaba", confesó el futbolista uruguayo del Real Madrid a radio Onda Cero de España en 2019.