Mercado de pases: ¿Cuál fue la impresionante cifra que se gastó en el fútbol mundial en traspasos?

EFE

La FIFA publicó este jueves los datos de las operaciones registradas en el último mercado del pasado mes de enero, que muestran cifras récord con 4.728 traspasos internacionales en el fútbol masculino y el femenino y un gasto de 1.570 millones de dólares.

El documento indica que se realizaron un total de 4.387 traspasos internacionales en el fútbol masculino, registro que aumenta un 14.4% el del mismo periodo del año 2022 (3.834). Esto supuso un incremento del 49.9% del valor total de costes de traspaso frente a la misma cifra de gasto de enero de 2022 (1.050 millones de dólares).

Los datos reflejan el mayor número de operaciones desde la puesta en marcha del sistema de correlación de transferencias en 2010.

La FIFA, que por tercer año consecutivo publica este informe poco después del cierre del mercado de fichajes, explicó que otro récord alcanzado el mes pasado fue el de gasto total de los clubes en fichajes, con un desembolso de 1.570 millones$ que representan unos 230 millones más que la anterior marca histórica, correspondiente al mercado de fichajes de enero de 2018.

El 62% de los traspasos implicó a jugadores sin contrato y el resto de las operaciones se dividen entre cesiones, un 14%, traspasos, un 13,1%, y regreso de una cesión, un 10%.

Los clubes ingleses lideran el gasto; los españoles en sexto lugar

Los clubes ingleses encabezaron el apartado de gastos con un desembolso total de 898.6 millones de dólares en enero de 2023 (57.3 % del total mundial en enero de 2023) -186 incorporaciones y 165 salidas-.

A distancia se sitúan los franceses con 131.9 millones, los alemanes con 85,8 millones, los brasileños con 70,1 millones y los portugueses con 47,6 millones. Los españoles figuran en sexto lugar con un gasto de 44,2 millones -154 llegadas y 126 salidas-.

Por confederaciones, la UEFA registró un gasto de 1,405 millones$, la CONMEBOL 92,8, la CONCACAF 39,2, Asia 25,2 y África 4,5.

Máximos históricos del fútbol femenino

En el fútbol femenino también se registraron cifras récord, con 341 traspasos internacionales, que suponen un aumento del 30.2% con respecto a enero de 2022, cuando hubo 262 operaciones.

El gasto en costes de traspaso alcanzó igualmente los mayores registros con un desembolso total de 774.300 dólares, frente a los 487.8 de 2022, y en cabeza de la lista de contrataciones figura Colombia, con 35 fichajes, ya que la CONMEBOL ha aumentado casi un 500% las incorporaciones en comparación a 2022.

España ocupa el segundo puesto con 31 fichajes y 7 salidas, delante de Inglaterra con 30, Portugal con 23 y Marruecos con 21.

Suecia y Estados Unidos lideran la tabla de jugadoras traspasadas con 26 operaciones en los clubes de cada país.