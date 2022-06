El mensaje de Ignacio Ruglio en medio del mal momento de Peñarol: qué dijo el presidente mirasol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento de Peñarol no es el mejor en cuanto a los resultados y los hinchas y socios lo tienen muy claro, pero el presidente Ignacio Ruglio también y es por eso que este lunes se expresó en su estado de WhatsApp.

El titular aurinegro hizo alusión al flojo momento del equipo en cuanto a los resultados ya que los dirigidos por Mauricio Larrirera suman tres encuentros sin triunfos con una racha de dos derrotas consecutivas, habiendo recibido tres goles y anotando solamente uno.

El mensaje de Ignacio Ruglio. Foto: Captura.

“Es momento de volver a pedir disculpas al hincha por los resultados de estos últimos 90 días. Cometimos errores propios y otras cosas no han salido bien, es parte de la vida. No se equivoca quien no hace nada y en el acierto o en el error estamos haciendo mucho”, comenzó diciendo Ruglio en su mensaje.

“En tiempos de tormenta no perder el rumbo es el camino del cual estoy convencido, respaldar a quienes uno ve trabajar bien y no afiliarse nunca a la teoría de que cuando se gana todo está bien y cuando se pierde todo está mal”, escribió el presidente haciendo alusión al trabajo del cuerpo técnico que encabeza Mauricio Larriera.

Por otra parte, Ruglio remarcó que “aguantar las críticas y los palos es parte del desafío que asumí y del puesto que estoy feliz de haber alcanzado. En breve con mucho laburo, calma y timón firme, el viento va a cambiar y volverán los aplausos”.

El presidente de Peñarol cerró su mensaje con otra publicación en la que expresó su condición de carbonero: “Soy Manya y no me entrego”.