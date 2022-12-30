Medios saudíes confirman que Cristiano Ronaldo jugará en Al Nassr

El astro portugués Cristiano Ronaldo fichó por el Al Nassr FC de Arabia Saudí, donde militará las próximas dos temporadas, tras un mes de rumores después de que el cinco veces vencedor del Balón de Oro rompiera su relación con el Manchester United inglés durante el Mundial de Qatar, informaron medios saudíes.

El medio saudí Al Arabiya, uno de los más importantes en árabe y de Oriente Medio, aseguró que, según sus fuentes, Cristiano Ronaldo, de 37 años, ya ha firmado "oficialmente" un contrato de dos años con Al Nassr, una información también ofrecida por el portal deportivo Al Riyadiah, el más importante en el reino.

Hasta el momento, el club Al Nassr no ha anunciado oficialmente el fichaje de Cristiano.

