“Me dijo que cierre el... Conmigo no te hagás el vivo": Barros Schelotto y Vaccari a las piñas en Vélez-Defensa

Con el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez, inició el caos. En el ingreso a la boca del túnel que da a los vestuarios, los dos directores técnicos, Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari, se enredaron en una trifulca, con golpes. Una pelea que tuvo un primer capítulo en una disputa verbal, a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando los dos entrenadores discutieron de un banco al otro: “Sos un mal educado, me dijo que cierre el or... Conmigo no te hagás el vivo. A mí no me faltés el respeto”, apuntó Vaccari, contra el cuerpo técnico de Vélez, mientras su ayudante de campo, Gastón Machín, afirmaba: “Vos empezaste este quilombo”.

¡LOCURA TOTAL! GUILLERMO Y VACCARI SE PELEARON LUEGO EL PARTIDO ENTRE VÉLEZ Y DEFENSA Y JUSTICIA. pic.twitter.com/F5p9bEuuVf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

El empate por 1 a 1 entre Vélez y Defensa y Justicia por el torneo Clausura argentino quedó embarrado por una álgida pelea entre los cuerpos técnicos de ambos equipos, que se trenzaron en un violento intercambio de insultos y golpes tras una serie de comentarios cruzados durante el encuentro. Los protagonistas del cruce fueron los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari, quienes en conferencia de prensa aclararon lo ocurrido y le bajaron la tensión al altercado.

La discusión comenzó a los 14 minutos del segundo tiempo durante el reclamo por una jugada al árbitro Nicolás Ramirez. El DT del Halcón de Varela se enojó con su par del Fortín porque intervino y lo mandó a callar, lo que generó la reacción que dio comienzo al altercado. “Sos un mal educado... Me dijo que cierre el or..”, le señaló Vaccari al cuarto árbitro sobre la actitud de Schelotto.

“Conmigo no te hagás el vivo. A mí no me faltés el respeto”, apuntó el DT, contra el cuerpo técnico de Vélez, mientras su ayudante de campo, Gastón Machín, afirmaba: “Vos empezaste este quilombo”.

"CONMIGO NO TE HAGÁS EL VIVO. A MÍ NO ME FALTÉS EL RESPETO" El fuerte cruce de Julio Vaccari con los Barros Schelotto en el Amalfitani. #TorneoClausura pic.twitter.com/F9tkzjbTYd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 18, 2026

La tensión fue en aumento y, tras el pitazo final, los entrenadores se cruzaron en el pasillo camino al vestuario, donde continuaron con el intercambio.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Barros Schelotto fue consultado al respecto y consideró: “Son discusiones. Empujones a los que uno no debería prestarse porque ya está grande. En el partido uno está atento al resultado y nervioso, y de repente se equivocan con alguna palabra. Hay que entender que eso queda ahí y se terminó. La verdad es que no pasó nada más que lo que se da en un partido disputado y luchado en el que todos quieren ganar”.

Por su parte, Vaccari siguió la misma línea y expresó: “No pasó absolutamente nada. Es lo que pasa habitualmente en un partido. Salís y te encontrás, y cuando hay mucha gente parece que nada se puede explicar. No es nada importante, nada que contar. Es un partido de fútbol y se terminó”.

"SE EQUIVOCAN CON ALGUNA PALABRA..." Guillermo habló sobre los momentos calientes que se vivieron en el Amalfitani con Vaccari. pic.twitter.com/K2PVBaUNKI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

"NO PASÓ NADA IMPORTANTE, NADA QUE CONTAR." Julio Vaccari evitó hablar sobre la pelea del final con Guillermo y Gustavo. pic.twitter.com/P8N0pOZOKs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

El llamativo antecedente

Casi un año atrás, el 16 de agosto, Vélez recibió en el estadio José Amalfitani a Independiente, en un partido en el que le ganó por 2 a 1 y en el que los tres goles fueron convertidos de penal. En ese cruce, Barros Schelotto, que ya era DT del Fortín, fue expulsado por protestar y se trenzó con el árbitro, mientras que en el banco de suplentes del Rojo se encontraba Vaccari, pero como ayudante.

“¿Cómo me decís eso? Me muero si me decís que hago trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo no hago trampa", reclamó con furia el Mellizo a cinco minutos del final, con el partido 2 a 1 a favor. Luego fue expulsado por el árbitro Leandro Rey Hilfer.

Barros Schelotto se retiró de la cancha con enojo y quejándose contra los árbitros y, en medio de los empujones, tuvo un intercambio con Vaccari, aunque sin tensiones. El entrenador de Vélez le explicó su protesta, ya que Independiente iba perdiendo en el marcador, para evitar malentendidos, y el director técnico del conjunto de Avellaneda ni se inmutó.

La Nación / GDA.